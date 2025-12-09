«Это помойка»: критики поставили этому новому сериалу 100% на RT, но зрители безжалостнее — всего 45%

Мнения экспертов и любителей в этот раз разделились.

«Спартак: Дом Ашура» вернулся через двенадцать лет после финала культовой саги — и сделал это так громко, что римские амфитеатры позавидовали бы. Starz снова выкатил историю, где кровь льётся щедро, политические интриги стелются тоньше гладиаторского ремня, а некогда погибшие персонажи получают новое дыхание.

Но вместе с овациями критиков поток премьерных восторгов перерос в шквал зрительского негодования, и сериал внезапно оказался в самом эпицентре культурной бойни.

Критики приветствуют возвращение гладиатора

Профессиональные рецензенты встретили продолжение почти триумфально: редкий случай, когда десять из десяти рецензий дают шоу 100 %. В Hollywood Reporter отметили, что сериал «понимает свою силу: зрителя держат не одни только NSFW-удовольствия, а привязанность к героям».

Collider назвал проект «почти чудом», сумевшим вплести древнеримские мифы в переосмысление собственной истории, а CBR подчеркнул, что Тарабай словно выбежал на арену прямо из 2013 года — настолько точно он вернул характер любимого антигероя. Было ощущение, что франшиза снова нашла свою форму: мускулистую, зубастую и уверенную.

Зрители увидели совсем другое шоу

Но стоило камере повернуться от критиков к публике, как баланс рухнул. Вместо привычных 80–90 %, которые получали сезоны «Крови и песка» или «Мести», новый проект стартовал с 45 %. Комментарии — словно метательные копья: быстрые, хлёсткие, раздражённые. Одни называют продолжение «скучным» и «бессмысленным», другие уверяют, что первоначальная магия исчезла, а сам сериал стал политизированной тенью прежнего.

«Это просто помойка по сравнению с оригинальным сериалом», — пишет один из возмущенных зрителей.

Так «Дом Ашура» внезапно оказался не в списке кровавых развлечений, а в центре споров о том, кому сегодня принадлежит массовая культура.

Между ареной и ожиданиями

Справедливости ради, шоу действительно идёт туда, куда франшиза прежде не решалась: переосмысливает смерть, меняет акценты, играет с римской мифологией и тенью судьи, который всё ещё висит над героями. Но зрители ждали возвращения старой школы — где песок арены забивается под ногти, а сюжет движется не идеологическими лозунгами, а грубой силой истории.

В итоге сериал стал зеркалом времени: одни в нём видят обновление, другие — утрату. И чем дальше разворачивается сезон, тем сильнее проступает главный вопрос — кто сегодня вправе решать, какой должна быть легенда.

«Дом Ашура» продолжит выходить по пятницам, а финал сезона назначен на 30 января 2026 года. Похоже, гладиаторская арена на этот раз перестала быть просто декорацией — зрители сами вышли на песок.

