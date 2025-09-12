Это просто космос! Только настоящий фанат культовой фантастики наберет в тесте 6 из 6

Научная фантастика — это гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Там есть звёздные корабли, инопланетные цивилизации и футуристические технологии, но настоящая магия жанра скрывается глубже.

Это интеллектуальные проекты, которые заставляют зрителям думать над неудобными вопросами: где граница между реальностью и симуляцией и можно ли доверять искусственному интеллекту.

Фантасты десятилетиями предсказывали будущее — от видеозвонков и беспроводных наушников до дилемм генной инженерии. Их сценарии порой пугают, порой восхищают, но всегда заставляют задуматься.

Готовы проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в этих мирах? Наш тест в этом поможет.

