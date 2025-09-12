Это просто космос! Только настоящий фанат культовой фантастики наберет в тесте 6 из 6

Меню
12 сентября 2025 19:35
Кадры из фильмов «2001 год. Космическая одиссея», «Интерстеллар», «Прибытие»

Некоторые вопросы могут вызвать затруднение.

Научная фантастика — это гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Там есть звёздные корабли, инопланетные цивилизации и футуристические технологии, но настоящая магия жанра скрывается глубже.

Это интеллектуальные проекты, которые заставляют зрителям думать над неудобными вопросами: где граница между реальностью и симуляцией и можно ли доверять искусственному интеллекту.

Фантасты десятилетиями предсказывали будущее — от видеозвонков и беспроводных наушников до дилемм генной инженерии. Их сценарии порой пугают, порой восхищают, но всегда заставляют задуматься.

Готовы проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в этих мирах? Наш тест в этом поможет.

Ранее портал «Киноафиша» писал, какие часы носили Мерф и Купер в «Интерстелларе».

Фото: Кадры из фильмов «2001 год: Космическая одиссея» (1968), «Интерстеллар» (2014), «Искусственный разум» (2001), «Матрица» (1999), «Прибытие» (2016)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
