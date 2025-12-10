Меню
Киноафиша Статьи Это поняли не все зрители, но мифрил был куда ценнее Кольца: почему Саурон стремился контролировать каждый его грамм

10 декабря 2025 20:04
«Властелин колец»

Этот металл мог изменить баланс сил Средиземья.

Во «Властелине колец» мифрил мелькает как легендарный металл, из которого сделана кольчуга Бильбо, но его значение куда глубже.

Толкин показывал, что эпохи, войны и целые державы менялись из-за доступа к этому ресурсу.

И если Великое Кольцо давало Саурону магическую власть, то мифрил обеспечивал материальную — тихую, экономическую, политическую. Ту, которая влияет на всё намного дольше.

Свойства мифрила

Гэндальф описывает мифрил так:

«Его можно было ковать, как медь, и полировать, как стекло… лёгкий, но твёрже закалённой стали».

Металл сочетает пластичность, долговечность и редкость. Он не ржавеет и не тускнеет, поэтому его использовали и для сокровищ, и для доспехов, и для деталей укреплений — то, что невозможно повторить без магии.

Именно из-за такого универсального применения мифрил стал стратегическим ресурсом.

Почему мифрил ценнее любого Кольца

Кольцо — единичный артефакт. Оно связано с магией Саурона и действует только пока хозяин обладает им и удерживает свою волю.

Мифрил же:

  • использовался десятками народов;

  • входил в состав артефактов уровня Нэньи Галадриэль;

  • укреплял армии, города и реликвии;

  • имел огромную экономическую ценность — его стоимость «в сто раз превышала золото».

Контроль над Кольцом давал магическую силу. Контроль над мифрилом — куда более стабильную: богатство, влияние, технологии и зависимость других народов.

Поэтому Саурон охотился за ним не меньше, чем за артефактами власти.

«Властелин колец»

Кольчуга Бильбо

Самый известный артефакт из мифрила — кольчуга, подаренная Торином Бильбо и переданная Фродо. Арагорн отмечает, что удар копья орка должен был убить хоббита, но мифрил принимает удар и остаётся невредимым.

При свете огня кольчуга «мерцает, как свет на море» — пример того, что даже миниатюрный предмет из мифрила стоит «больше, чем всё богатство Шира».

Мифрил в великих реликвиях

Мифрил — основа Кольца Нэнья, которое носила Галадриэль. Из него делали королевские диадемы, украшения Нуменора и даже элементы наверший знамен.

Эльфы Эрегионa под руководством Келебримбора создали итильдин — сплав на основе мифрила, видимый только при лунном свете. Им украшены Западные Врата Кхазад-Дума. Узор простоял тысячи лет почти без изменений.

То есть мифрил был не декоративным металлом — он был частью магической и политической инфраструктуры Средиземья.

Где находили мифрил

На момент событий «Властелина колец» он добывался только в Кхазад-Думе. Другие месторождения — в Нуменоре, Голубых горах и дальних землях — были истощены или исчезли вместе с континентами.

Поэтому слова Гэндальфа — «здесь, и только здесь, находили мифрил» — отражают реальность конца Третьей Эпохи.

Почему Саурон хотел контролировать мифрил

Саурон требовал от орков Мории отправлять ему весь добытый металл по трём причинам:

  1. Мифрил нужен для создания артефактов. Эльфы делали из него кольца, сплавы, реликвии. Контролируя металл, Саурон ограничивал их возможности.

  2. Мифрил — идеальный материал для укреплений. Гимли использует мифрил для восстановления Врат Минас-Тирита — пример того, насколько он прочен. Саурону это было стратегически выгодно.

  3. Ресурсная монополия — лучший рычаг власти. Пока гномы владели мифрилом, они были богаты и влиятельны. Когда Кхазад-Дум пал, Саурон получил шанс лишить мир ключевого ресурса.

И именно поэтому мифрил действительно был «ценнее Кольца»: он давал власть не одному существу, а целой державе.

Возвращение Кхазад-Дума

В Четвёртой Эпохе, после падения Саурона, гномы под предводительством Дурина VII вернулись в Кхазад-Дум и, как пишет Толкин, возобновили добычу.

Так древние мастерские вновь обрели голос — возможно, такой же, как в ту ночь, когда Арагорн поднял кольчугу Фродо, а она «мерцала, словно свет на море».

По материалам дзен-канала Джедай из Шира

Ранее портал «Киноафиша» писал, что автор «Властелина колец» на дух не переносил «Хроники Нарнии».

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
