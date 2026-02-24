«Это ошибка кастинга актёров!»: почему рост сына Брагиных стал главной темой обсуждения 5 сезона «Первого отдела»

Теперь придираются не только к Ухватову.

В «Первом отделе» обсуждают уже не только Веру и Брагина. После выхода новых серий 5 сезона зрители переключились на их сына. И если раньше спорили о следствии и карьере, то теперь — о росте, характере и «правдоподобии» семьи.

Рост, который всех задел

Одни недоумевают, зачем вообще поднимать тему внешности, но тут же появляется другая позиция:

«А вот мне не всё равно — это про рост Максима, сына Брагиных! У двух очень высоких родителей — такой низкий сын, уже взрослый, смотрит на них, задрав голову! Сразу возникает диссонанс! Это ошибка кастинга актёров!».

На фоне драматичного сюжета такие претензии звучат неожиданно, но зритель всегда цепляется за детали. Тем более когда речь идёт о семье, которая в сериале давно стала символом принципиальности и стойкости.

Поведение, которое раздражает

Если с ростом ещё можно спорить, то характер Максима вызывает куда более жёсткие реакции. Подросток всё чаще ведёт себя резко, импульсивно, спорит с родителями и действует на грани.

«Бесит сынок Брагиных, удивительно, как он ещё не угодил за решётку».

Авторы, судя по всему, намеренно усиливают конфликт поколений. В сезоне, где Брагиных проверяют на прочность почти в каждой серии, напряжение внутри семьи становится частью общей драматургии.

Одни видят в этом реализм. Другие — перебор, но равнодушных почти нет. И, возможно, именно этого создатели и добиваются. Ждем продолжения 24 февраля.