«Это один из лучших фильмов Pixar за десять лет»: «Прыгунов» уже сравнивают с «Головоломкой» и «Элио»

Если хотите чего-то теплого и доброго, то обязательно сходите в кино.

Новый мультфильм Pixar «Прыгуны» только вышел в прокат, но уже получает высокие оценки зрителей. Премьера анимационной ленты состоялась 6 марта, а на следующий день появились первые результаты опросов аудитории.

Оценки зрителей

По данным CinemaScore, зрители поставили мультфильму оценку A. Это тот же уровень, который ранее получали такие популярные проекты Pixar, как обе части «Головоломки», «Элио», «Элементарно» и «История игрушек 4». При этом до абсолютных рекордсменов студии картина немного не дотянула: «Суперсемейка 2» и «Тайна Коко» в свое время получили A+.

О чем мультфильм

«Прыгуны» рассказывают историю женщины-учёной, которая обожает животных. Она разрабатывает технологию, позволяющую переносить сознание в тело робота-бобра. Став частью дикой природы, героиня отправляется исследовать мир животных и пытается наладить с ними контакт.

Что пишут критики

Критики уже активно обсуждают новую работу Pixar. Многие отмечают, что студии снова удалось соединить развлекательную историю с важной темой.

«Прыгуны» — это один из лучших фильмов Pixar за десять лет. Это призыв к зрителям, молодым и взрослым, о важности сохранения природы и понимании того, что все живые существа — часть чего-то большего.

«Невероятно увлекательный, добродушный мультфильм с разносторонним актёрским составом. „Прыгуны“ — очередной проект Pixar в длинной череде анимационных успехов».

Первые отзывы показывают, что зрители приняли новую работу студии очень тепло. Судя по рейтингам и реакции аудитории, «Прыгуны» вполне могут повторить успех других популярных проектов Pixar последних лет.