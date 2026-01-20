Меню
Это «Обыкновенное чудо» снял не Захаров — и тем лучше: «Смотрю за один вечер и не могу оторваться»

20 января 2026 07:58
Кадр из фильма «Обыкновенное чудо»

Первую версию уже помнят не все современные зрители, но свои поклонники у нее есть.

Яркая музыкальная фантазия Марка Захарова «Обыкновенное чудо» прочно вошла в золотой фонд отечественного кино, став для многих эталонной экранизацией пьесы Шварца. Зрители обожают её за фирменный темперамент, взрывную смесь юмора и поэзии.

Однако мало кто вспоминает, что у этой культовой ленты был скромный предшественник. За 14 лет до Захарова свою версию «Обыкновенного чуда» снял режиссёр Эраст Гарин. Его фильм, больше похожий на камерный телеспектакль, был лишён масштабной музыкальности.

Первое «Обыкновенное чудо»

В 1964 году, задолго до знаменитой версии Марка Захарова, пьесу Евгения Шварца перенёс на экран режиссёр Эраст Гарин. Он не только руководил съёмками, но и сам блестяще вошёл в образ своенравного Короля.

Роль заколдованного медведя доверили харизматичному Олегу Видову. А обаяние юной Принцессы подарила зрителям Нелли Максимова.

Эта ранняя экранизация была пропитана совсем иной атмосферой. Она была лишена эпического размаха и представляла собой камерную, почти театральную притчу, снятую с акцентом на диалоги и психологизм.

Кадр из фильма «Обыкновенное чудо»

Отзывы зрителей

Несмотря на всенародную любовь к версии Захарова, у чёрно-белой ленты Эраста Гарина остаются свои преданные поклонники. Их главный аргумент — бережное отношение к первоисточнику. По их мнению, Гарин сохранил тонкую, ироничную интонацию пьесы Шварца, тогда как Захаров позволил себе слишком вольную и пёструю интерпретацию.

«Здесь нет лишней патетики, зато есть глубина и настоящая сказочность», «Смотрю за один вечер и получаю законченную историю, а не трёхчасовое шоу», «В ней больше тепла и меньше пафоса, она кажется мне более искренней», — делятся впечатлениями зрители.

Что касается знаменитого мюзикла 1978 года, то даже его поклонники иногда признаются, что некоторые музыкальные сцены воспринимаются сегодня как излишне затянутые. Критики стиля Захарова отмечают, что буйство красок и энергии порой затмевает подоплёку оригинальной сказки.

Фото: Кадры из фильма «Обыкновенное чудо» (1964)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
