«Это обидно»: этот сериал со звездой «Сверхъестественного» был в топ-10, но его решили закрыть после первого сезона

Возможно, создатели все-таки передумают, потому что зрители против такого поворота событий.

Дженсен Эклс, известный своей культовой ролью в сериале «Сверхъестественное», потерпел неудачу с новым проектом. Он сыграл Марка Мичама в «Обратном отсчете».

Первый сезон картины заканчивается намеком на продолжение, но его не будет. По слухам, в Amazon Prime Video приняли решение закрыть сериал. И актер тут же отреагировал на эти новости.

Сюжет сериала «Обратный отсчет»

Детектив Марк Мичам привык к работе в Лос-Анджелесе. Очередное задание приводит его в секретную оперативную группу. Ему поручают найти убийцу высокопоставленного сотрудника из Министерства безопасности.

В ходе расследования Марк неожиданно натыкается на нити крупного заговора. Заговорщики планируют устроить массовое убийство, которое может унести жизни миллионов ни в чем не повинных жителей.

Герою и его команде приходится объединить усилия. Вместе они пытаются предотвратить надвигающуюся трагедию и спасти огромный город от неминуемой гибели.

Дженсен Эклс в сериале «Обратный отсчет»

По сообщениям иностранной прессы, стриминговый сервис решил не продлевать сериал «Обратный отсчет». Это известие сильно огорчило Дженсена Эклса, который играл главную роль. Актер эмоционально отреагировал на новость в своих социальных сетях.

«Это обидно, потому что я провёл потрясающее время, снимаясь в этом сериале. Было невероятно здорово работать со съёмочной группой», — поделился актёр.

Эклс поблагодарил создателей шоу за предоставленную возможность и всю команду за их усердный труд. Он подчеркнул, что ценит каждый момент этого профессионального опыта.

Публикация Эклса набрала более 600 тысяч лайков и почти 18 тысяч комментариев, включая реплики от некоторых его коллег по «Сверхъестественному», например Джареда Падалеки.

«Это их потеря. Ты был потрясающим в сериале. Я буду его пересматривать», — заявил он.

«Обратный отсчет» на Amazon Prime Video

При этом судьба проекта пока остается неясной. Официального подтверждения отмены от самой платформы не поступало.

Интересно, что даже через месяц после финала сериал продолжает держаться в американском топ-10 Prime Video. Он занимает десятую строчку рейтинга.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 6 серий «Сверхъестественного», которые покруче культовых хорроров.