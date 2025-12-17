Это не «Вампиры средней полосы», но тоже смешно: почему стоит ждать комедию «Несвятая Валентина» — особенно если соскучились по Калюжному

Романтическая комедия предлагает абсурдный, но удивительно точный способ поговорить о любви, в которую не верят.

Фильм «Несвятая Валентина» выходит в прокат 5 февраля 2026 года в преддверии праздника влюблённых и сразу заявляет нестандартные правила игры.

Его героиня не мечтает о свиданиях и сердечных признаниях — любовь для неё источник раздражения, особенно в дни, когда вокруг одни цветы и парочки.

Героиня, уставшая от чужого счастья

Валентина работает в цветочном магазине и каждый день продаёт романтику тем, кто в неё верит. Подруга готовится к свадьбе, мама нашла нового мужчину, начальство тоже внезапно влюблено.

На этом фоне скепсис Валентины только крепнет, а День святого Валентина превращается в личный кошмар.

Аллергия как сюжетный механизм

Однажды отрицание любви принимает буквальную форму. Валентина начинает чихать при виде влюблённых, а пары рядом с ней внезапно ссорятся и расстаются.

Свадьбы летят под откос, отношения рушатся, а сама героиня рискует потерять работу и друзей. Теперь ей нужно понять, откуда взялась эта странная «аллергия» и можно ли её остановить.

Калюжный в комедийном ключе

Партнёром Валентины становится герой Глеба Калюжного — не мистический персонаж, как раньше, а вполне земной спутник, который втягивается в расследование происходящего.

Их дуэт строится на иронии и сомнениях, а не на идеализированной романтике.

Комедия без сахарной глазури

«Несвятая Валентина» не высмеивает любовь напрямую, но показывает, как легко она может раздражать, пугать и рушить привычный порядок.

За внешней легкостью здесь скрыта история о страхе близости и необходимости разобраться в себе.

