Это не «Вампиры средней полосы», но тоже смешно: почему стоит ждать комедию «Несвятая Валентина» — особенно если соскучились по Калюжному

Фильм «Несвятая Валентина» выходит в прокат 5 февраля 2026 года в преддверии праздника влюблённых и сразу заявляет нестандартные правила игры.
Его героиня не мечтает о свиданиях и сердечных признаниях — любовь для неё источник раздражения, особенно в дни, когда вокруг одни цветы и парочки.
Героиня, уставшая от чужого счастья
Валентина работает в цветочном магазине и каждый день продаёт романтику тем, кто в неё верит. Подруга готовится к свадьбе, мама нашла нового мужчину, начальство тоже внезапно влюблено.
На этом фоне скепсис Валентины только крепнет, а День святого Валентина превращается в личный кошмар.
Аллергия как сюжетный механизм
Однажды отрицание любви принимает буквальную форму. Валентина начинает чихать при виде влюблённых, а пары рядом с ней внезапно ссорятся и расстаются.
Свадьбы летят под откос, отношения рушатся, а сама героиня рискует потерять работу и друзей. Теперь ей нужно понять, откуда взялась эта странная «аллергия» и можно ли её остановить.
Калюжный в комедийном ключе
Партнёром Валентины становится герой Глеба Калюжного — не мистический персонаж, как раньше, а вполне земной спутник, который втягивается в расследование происходящего.
Их дуэт строится на иронии и сомнениях, а не на идеализированной романтике.
Комедия без сахарной глазури
«Несвятая Валентина» не высмеивает любовь напрямую, но показывает, как легко она может раздражать, пугать и рушить привычный порядок.
За внешней легкостью здесь скрыта история о страхе близости и необходимости разобраться в себе.
