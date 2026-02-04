В HBO поставили крест на этих спин-оффах «Игры престолов»: их не будет и точка

Меню
4 февраля 2026 16:00
Кадр из сериала «Игра престолов»

Зря зрители надеялись на продолжение.

После успеха приквелов фанатское сообщество снова заговорило о возможном продолжении «Игры престолов». Чаще всего в этих разговорах всплывали имена Джона Сноу и Арьи Старк — якобы именно им могли посвятить новые сериалы. Интерес подогревали и слова Джорджа Мартина о том, что идеи для расширения вселенной у него есть.

Позиция HBO: меньше, но осмысленнее

Руководство HBO решило прояснить ситуацию. Глава контентного направления Кейси Блойс подчеркнул, что разговоры о «разработке» не равны запуску сериала в производство. По его словам, студия сознательно избегает стратегии, при которой по одной франшизе ежегодно выходит сразу несколько проектов.

«Это не уровень Marvel, где по четыре сериала в год», — прямо заявил Блойс, дав понять, что HBO выбирает осторожность и качество.

Сколько спин-оффов уже есть

На данный момент у «Игры престолов» всего два полноценных ответвления. Это «Дом дракона», у которого сейчас в работе третий сезон, и «Рыцарь Семи королевств», стартовавший совсем недавно. Именно их в HBO называют актуальным и достаточным расширением мира Вестероса.

А что с актёрами

Дополнительным холодным душем для фанатов стали слова исполнителей главных ролей. Кит Харингтон не горит желанием возвращаться к образу Джона Сноу, а Эмилия Кларк и вовсе закрыла для себя тему фэнтези после Дейенерис. Лишь Софи Тёрнер допускает возвращение, но и она считает историю Сансы логично завершённой.

Подводим итог

HBO даёт ясно понять: Вестерос никуда не исчезает, но превращать «Игру престолов» в бесконечную франшизу студия не собирается. Новые проекты возможны, но только если у них действительно есть смысл, а не просто громкое имя.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
