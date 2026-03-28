Это не проекты НТВ с погонями и стрельбой: 3 мрачных детективных сериала, снятые во Франции

Атмосферные истории без глянца и экшена — только психология, тайны и напряжение до финала.

Французские триллеры о серийных убийцах — особый жанр, который сложно перепутать с голливудскими проектами. Здесь нет громких перестрелок и эффектных погонь, зато есть густая атмосфера, психологическая глубина и тревожные истории, которые долго не выходят из головы. Мы выбрали три сериала, которые особенно стоит посмотреть.

Богомол — напряжённая игра в кошки-мышки

Сериал «Богомол» рассказывает историю Жанны Дебер — серийной убийцы, державшей в страхе Францию много лет назад. Она отбывает пожизненный срок, но когда появляется подражатель, полиция вынуждена обратиться к ней за помощью.

У Жанны есть условие: расследование должен вести её сын Дамьен, который работает в полиции. Это превращает детективную историю в напряжённую семейную драму. Сериал держит в напряжении до самого финала.

Замёрзшие мертвецы — тайны французской глубинки

История начинается с необычной находки — в горах находят замороженную лошадь без головы. Странное преступление быстро превращается в мрачный детектив, где вскрываются тайны небольшого городка.

Снежные пейзажи Пиренеев, напряжённая атмосфера и постепенное раскрытие секретов делают сериал особенно захватывающим. С каждой серией история становится всё мрачнее, а подозрения падают на всё большее число персонажей.

Обещание — дело, которое разрушает жизни

Сюжет сериала «Обещание» начинается с исчезновения 11-летней девочки на следующий день после Рождества. Следователь Пьер Кастен берётся за дело, но расследование затягивается на годы.

История показывает, как нераскрытое преступление влияет на всех участников — от семьи пропавшей до самого следователя. Это медленный, атмосферный триллер, где напряжение держится не на экшене, а на психологической драме.

Французские триллеры редко предлагают лёгкий просмотр. Зато они создают атмосферу, которая затягивает с первых минут и не отпускает до самого финала.