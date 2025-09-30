Меню
«Это не может быть смешно» — думаете вы, а потом смеетесь до истерики: топ-7 фильмов с циничным юмором

30 сентября 2025 20:03
Кадры из фильмов «Криминальное чтиво», «Залечь на дно в Брюгге», «Дикие истории»

Эти фильмы идут по тонкой грани между ужасом и фарсом, превращая хаос и боль в уморительное зрелище.

Черная комедия — жанр для зрителей, которые не боятся абсурда. Здесь можно смеяться, когда на экране кровь, нелепые смерти или откровенно мерзкие герои.

В этих фильмах нет простых шуток, зато есть острая сатира и точные диалоги, которые бьют по нервам.

«Криминальное чтиво»

Фильм Квентина Тарантино перевернул представление о жанре. Истории киллеров и боксёра перемешаны в хаотичный пазл, а диалоги Джулса и Винсента давно стали классикой.

Чёрный юмор рождается там, где обычная жизнь сталкивается с жестокостью. IMDb 8.8.

Братья Коэны создали культового героя по прозвищу «Чувак». Его жизнь рушится из-за испорченного ковра, а впереди — похищения, нигилисты и странные художники.

Фильм стал синонимом абсурда и философского пофигизма. IMDb 8.1.

«Залечь на дно в Брюгге»

История двух наемных убийц в средневековом Брюгге — это и трагедия, и фарс. Для одного героя город — наказание, для другого — красота.

Диалоги и ситуации заставляют смеяться даже на фоне убийств. IMDb 7.9.

«Дикие истории»

Аргентинский альманах о срывах обычных людей. Свадьба превращается в бойню, водительская ссора — в дуэль, ужин в кафе — в акт мести. Каждая новелла обнажает скрытую агрессию и доводит её до фарса. IMDb 8.1.

Воображаемый друг десятилетнего мальчика — Гитлер. На чердаке — еврейская девочка, которую прячет мать.

Тайка Вайтити создал сатиру о войне, которая оказывается невероятно трогательной. IMDb 7.9.

«Реальные упыри»

Псевдодокументалка о вампирах-соседях в Веллингтоне. Они спорят о грязной посуде, не могут войти в клуб и завидуют оборотням.

Злые шутки и бытовые проблемы превратили жанровые клише в комедийное золото. IMDb 7.6.

Алексей Балабанов показал бандитские 90-е так, что зрителю смешно и страшно одновременно.

Молодые бандиты попадают в нелепые и кровавые ситуации, а абсурд этой эпохи звучит громче любого морализаторства. IMDb 7.3.

Источник: ixbt.com

Фото: Кадры из фильмов «Криминальное чтиво», «Залечь на дно в Брюгге», «Дикие истории», «Кролик Джоджо», «Большой Лебовски». «Жмурки»
