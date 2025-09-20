Это не Мерри и не Пиппин: Толкин назвал самого бесполезного члена Братства — зрители с ним не согласятся

Когда речь заходит о «Властелине колец», зрители чаще всего вспоминают Леголаса как яркого героя боёвки. Эльф с луком, стреляющий без промаха и шагающий по снегу, стал одним из самых запоминающихся образов кинотрилогии Питера Джексона.

Но сам Дж. Р. Р. Толкин в «Неоконченных сказаниях» отметил, что именно Леголас был наименее значимым членом Братства Кольца.

Что сказал Толкин о Леголасе

Писатель прямо назвал эльфа «наименее выдающимся из Девяти Странников». Для поклонников фильмов это звучит почти кощунственно, но если смотреть на сюжет книг, утверждение не так уж спорно.

В отличие от Гэндальфа, Арагорна, Фродо или Сэма, Леголас не принимал ключевых решений, не нёс Кольцо и не жертвовал собой. Его роль в путешествии больше сводилась к верной поддержке и боевым навыкам.

Почему вклад Леголаса был скромнее других

Даже Боромир, погибший в середине истории, оставил за собой драматическое наследие — его смерть стала переломным моментом для Братства. Хоббиты прошли путь взросления, Гимли обрёл дружбу, разрушив вековую вражду между народами, а Арагорн стал королём.

Леголас же, несмотря на происхождение сына Трандуила, так и не стал лидером и не получил политической роли. В повествовательном плане он оставался скорее «голосом эльфов» и проводником в их культуру, чем самостоятельным героем.

Эльфийская природа и «пассивность»

Толкин объяснял это особенностями эльфов: бессмертные, они иначе ощущают время и не спешат действовать. Даже Галадриэль, при всей своей силе, провела Войну Кольца в уединении Лотлориэна.

Леголас лишь подтвердил эту мысль в романе, говоря, что для эльфов годы текут как рябь на воде. В итоге его присутствие в Братстве больше подчеркивало контраст между смертными и бессмертными, чем влияло на сюжет напрямую.

Наследие Леголаса

Справедливости ради, Леголас всё же оставил след — он стал символом примирения с гномами благодаря дружбе с Гимли и повёл часть своего народа в Итилиэн. А после завершения истории переплыл море в Бессмертные земли.

Для смертных друзей он казался второстепенным участником похода, но для эльфов его путь был ещё одной главой в бесконечной жизни.

