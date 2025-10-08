Меню
Киноафиша Статьи Это не Леголас и даже не Галадриэль: 3 самых могущественных и влиятельных эльфа в мире Толкина

8 октября 2025 14:44
Кадр из фильма «Властелин колец»

Во «Властелине колец» их имена упоминаются лишь несколько раз.

Эльфы во «Властелине колец» — не просто бессмертные создания, а хранители всей памяти мира. Они строили города, ковали артефакты и вступали в войну даже с богами.

Но среди них есть те, кто навсегда изменил судьбу Арды. Три имени, три судьбы — и три абсолютно разных лица эльфийской силы. И нет, среди них нет ни Арвен, ни Леголаса.

Лютиэн — та, что заставила смерть склонить голову

Её не показали в фильмах, но именно с неё началась самая великая история любви во вселенной Толкина. Лютиэн — дочь короля Тингола и майи Мелиан, полубогиня и первая эльфийка, осмелившаяся пойти против судьбы.

Ради смертного Берена она обманула самого Моргота, погрузив Тёмного Властелина в сон, чтобы выкрасть из его короны сияющий Сильмарилл.

Толкин писал, что даже солнце меркнет рядом с её красотой, а сила её песни способна остановить смерть. Именно Лютиэн впервые нарушила волю Илуватара — она добилась, чтобы человек, её возлюбленный, был возвращён из мира мёртвых. Так впервые любовь оказалась сильнее самой вечности.

Глорфиндел — герой, которого забыли фильмы

Кадр из фильма «Властелин колец»

Если бы Толкин писал супергеройскую сагу, Глорфиндел был бы её торжественным Тором. Правитель Дома Золотого Цветка в Гондолине, он пал, сражаясь с Балрогом, чтобы спасти бегущих женщин и детей. Но даже смерть не смогла удержать его — Валар вернули Глорфиндела к жизни, наделив ещё большей силой и светом.

Во Вторую Эпоху он снова явился в Средиземье — уже как тихий странник, скрывающий свою божественную мощь. Именно он помог Фродо бежать от назгулов и доставил его в Ривенделл. Его имя — символ жертвы, мужества и возвращения.

Феанор — создатель света и источник всех бед

Гений, гордец, безумец — и, пожалуй, самый влиятельный эльф в истории. Феанор создал Сильмарилы, кристаллы, вобравшие свет Двух Деревьев Валинора.

Его талант был равен лишь его высокомерию. Он поклялся вернуть свои творения любой ценой — и эта клятва стала началом Великой войны, изгнания нолдор и гибели тысяч.

Без Феанора не было бы ни похода в Средиземье, ни разделения рас, ни самого эпоса. Он был первым, кто бросил вызов богам, и последним, кто понял, что свет, созданный руками, не заменит свет души.

Его ярость разрушила мир, но именно она зажгла огонь, из которого родился весь мир Толкина.

Лютиэн — любовь. Глорфиндел — честь. Феанор — сила и безумие. В этих трёх эльфах — вся суть Средиземья: его красота, гордыня и жертва. Без них история никогда бы не стала легендой.

Ранее мы писали: «Сериал про крыс, шуршащих по углам»: фанатка «Острых козырьков» еле осилила 8 серий «Дома Гиннесса» и вынесла вердикт.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
