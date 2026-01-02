Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Это не «Братья по оружию» и не «Спасти рядового Райана»: Том Хэнкс назвал лучший фильм о Второй мировой войне

Это не «Братья по оружию» и не «Спасти рядового Райана»: Том Хэнкс назвал лучший фильм о Второй мировой войне

2 января 2026 18:37
Кадр из фильма «Лучшие годы нашей жизни»

Он актуален даже спустя столько десятилетий.

Когда Том Хэнкс говорит о кино, мир слушает. Человек, который сам стал лицом лучших военных драм Голливуда, неожиданно сделал реверанс в сторону классики: его любимый фильм о Второй мировой снят почти восемь десятилетий назад — и остаётся удивительно современным.

Фильм, который пережил эпоху

Хэнкс выделяет «Лучшие годы нашей жизни» Уильяма Уайлера — драму 1946 года о троих ветеранах, возвращающихся домой в страну, которая незаметно отдалилась от них так же, как они — от неё. Никаких батальных сцен, ни единого залпа: война здесь звучит не в канонаде, а в тишине кухонь, в неловких объятиях, в попытках снова стать частью мирной жизни. По словам Хэнкса, картина и сегодня рассказывает «о том, кто мы есть», если отбросить старомодные костюмы и мягкие интонации середины века.

Почему фильм до сих пор важен

Кадр из фильма «Лучшие годы нашей жизни»

Снятый людьми, которые сами пережили войну, фильм стал честным зеркалом послевоенной травмы ещё до того, как появился язык, чтобы её описывать. Уайлера не интересовала героика — его интересовал человек. Вернувшийся пилот, который больше не может держать в руках стакан, клерк, утративший авторитет, морпех, не способный объяснить близким свою новую реальность.

Для 1946 года это было откровением. Посттравматический синдром тогда не обсуждали даже на кухнях — Уайлер говорил о нём с экранов кинотеатров.

Почему Хэнкс не выбирает свои фильмы

Любопытно, что ни «Спасти рядового Райана», ни мини-сериалы «Братья по оружию» и «Тихий океан» не вошли в его личный топ. И дело не в скромности. Хэнкс совершенно точно понимает разницу между реконструкцией войны и взглядом людей, которые вернулись с фронта вчера, не успев остыть от запаха пороха.

«Лучшие годы нашей жизни» — не просто фильм о войне. Это хроника того момента, когда героизм оказался в прошлом, а жить нужно было в настоящем.

Почему стоит посмотреть сейчас

Мир меняется, но ощущения людей, вернувшихся из любого конфликта, — нет. Поэтому фильм и сегодня работает так же, как в 1946-м: не спецэффектами, а своей прямотой. Он помогает ощутить эпоху без музейной пыли — как будто зрителя сажают за один стол с героями и дают прожить их растерянность вместе с ними.

И в этом смысле выбор Хэнкса становится особенно точным: лучший фильм о Второй мировой — не о войне, а о том, как после неё жить.

Ранее мы писали: Этот сериал с рейтингом 95% на Rotten Tomatoes стал тихой и куда более честной заменой «Игры престолов».

Фото: Кадр из фильма «Лучшие годы нашей жизни»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В «Моем соседе Тоторо» больше боли, чем кажется на первый взгляд: Миядзаки зашифровал в аниме собственную историю В «Моем соседе Тоторо» больше боли, чем кажется на первый взгляд: Миядзаки зашифровал в аниме собственную историю Читать дальше 2 января 2026
5 хитов Netflix, в сюжет которых сложно поверить: а ведь все фильмы основаны на реальных событиях 5 хитов Netflix, в сюжет которых сложно поверить: а ведь все фильмы основаны на реальных событиях Читать дальше 2 января 2026
«Глупая наивная сказка»: американцы терпеть не могут этот фильм Спилберга, а в России ему поставили 8,1 «Глупая наивная сказка»: американцы терпеть не могут этот фильм Спилберга, а в России ему поставили 8,1 Читать дальше 2 января 2026
«Худший фильм, когда-либо существовавший на планете»: зрители посмотрели индийского «Гарри Поттера» и остались в шоке «Худший фильм, когда-либо существовавший на планете»: зрители посмотрели индийского «Гарри Поттера» и остались в шоке Читать дальше 2 января 2026
В этот музыкальный хоррор никто не верил, а он собрал кассу в 350 млн, 97% на RT и стал фильмом года В этот музыкальный хоррор никто не верил, а он собрал кассу в 350 млн, 97% на RT и стал фильмом года Читать дальше 2 января 2026
Тарантино «убивает» героев направо и налево, но вот кто никогда не пострадает в его фильмах: «Это мост, который я не смогу перейти» Тарантино «убивает» героев направо и налево, но вот кто никогда не пострадает в его фильмах: «Это мост, который я не смогу перейти» Читать дальше 2 января 2026
Задолго до «Игры престолов» в Голливуде уже сняли лучший фильм про драконов: и Вермитракс куда круче Дрогона Задолго до «Игры престолов» в Голливуде уже сняли лучший фильм про драконов: и Вермитракс куда круче Дрогона Читать дальше 2 января 2026
Откуда в «Чужом» 1979 года на борту корабля появились яйца ксеноморфов: фанаты нашли жуткое объяснение этому ляпу Откуда в «Чужом» 1979 года на борту корабля появились яйца ксеноморфов: фанаты нашли жуткое объяснение этому ляпу Читать дальше 1 января 2026
Финал заставил бы рыдать самого Макклейна: чем «Крепкий орешек» отличается от книги, по которой был снят Финал заставил бы рыдать самого Макклейна: чем «Крепкий орешек» отличается от книги, по которой был снят Читать дальше 1 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше