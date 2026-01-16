Дело не в плохих режиссерах: почему ремейки советских фильмов постоянно ругают, но их продолжают снимать один за другим

Актер и спортсмен объяснил, почему не видит среди новых ремейков ни одной удачной работы.

Актер и спортсмен Олег Тактаров резко высказался о ремейках советских фильмов, которые, по его словам, в последние годы заполонили экраны и при этом не дали ни одного по-настоящему сильного результата.

Почему в кино возвращаются к ремейкам

«Почему в последние годы снимают только ремейки? Просто у нас люди ничего умного написать не могут», — сказал Тактаров sport24.ru.

Актер напомнил, что раньше сценарий считался фундаментом фильма: «Сценарий — лодка, которая выдержит любую бурю. Хороший сценарий очень сложно испортить». Сейчас ориентиры странным образом сдвинулись.

«Это стыдно»

По словам Тактарова, он видел несколько современных проектов, снятых по мотивам советских фильмов, и ни один из них не произвел положительного впечатления.

«Это настолько стыдно, что стараешься сразу переключиться на что-то другое», — признался он.

Итог его оценки предельно прямой: «Ни одного хорошего ремейка за последние годы назвать не могу».

Кассовость — главный критерий

Ключевую проблему актер видит в логике принятия решений. «У нас не мыслят, хорошее кино или плохое, мыслят — кассовое или нет», — сказал Тактаров.

При этом он уверен, что сильные сценарии существуют: «Из ста ведь минимум один точно хорошим будет», но продюсеры боятся за них браться, потому что это требует профессиональной работы и точного подбора команды.

