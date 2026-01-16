Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Дело не в плохих режиссерах: почему ремейки советских фильмов постоянно ругают, но их продолжают снимать один за другим

Дело не в плохих режиссерах: почему ремейки советских фильмов постоянно ругают, но их продолжают снимать один за другим

16 января 2026 14:00
Кадры из фильмов «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966), «Кавказская пленница!» (2014)

Актер и спортсмен объяснил, почему не видит среди новых ремейков ни одной удачной работы.

Актер и спортсмен Олег Тактаров резко высказался о ремейках советских фильмов, которые, по его словам, в последние годы заполонили экраны и при этом не дали ни одного по-настоящему сильного результата.

Почему в кино возвращаются к ремейкам

«Почему в последние годы снимают только ремейки? Просто у нас люди ничего умного написать не могут», — сказал Тактаров sport24.ru.

Актер напомнил, что раньше сценарий считался фундаментом фильма: «Сценарий — лодка, которая выдержит любую бурю. Хороший сценарий очень сложно испортить». Сейчас ориентиры странным образом сдвинулись.

«Это стыдно»

По словам Тактарова, он видел несколько современных проектов, снятых по мотивам советских фильмов, и ни один из них не произвел положительного впечатления.

«Это настолько стыдно, что стараешься сразу переключиться на что-то другое», — признался он.

Итог его оценки предельно прямой: «Ни одного хорошего ремейка за последние годы назвать не могу».

Кассовость — главный критерий

Ключевую проблему актер видит в логике принятия решений. «У нас не мыслят, хорошее кино или плохое, мыслят — кассовое или нет», — сказал Тактаров.

При этом он уверен, что сильные сценарии существуют: «Из ста ведь минимум один точно хорошим будет», но продюсеры боятся за них браться, потому что это требует профессиональной работы и точного подбора команды.

Также прочитайте: Если кажется, что вы уже всё видели: 2 новых сериала-детектива, которые я проглотила залпом — и рейтинги достойные

Фото: Кадры из фильмов «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966), «Кавказская пленница!» (2014)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Так будут ли Леха и Катя вместе, несмотря ни на что? Ника Здорик намекнула, что готовит зрителям финал 2 сезона: «Никто не угадал даже близко» Так будут ли Леха и Катя вместе, несмотря ни на что? Ника Здорик намекнула, что готовит зрителям финал 2 сезона: «Никто не угадал даже близко» Читать дальше 16 января 2026
Самый громкий ретродетектив возвращается на экраны: в касте — Александрова и Мерзликин, но это не «Мосгаз», а круче Самый громкий ретродетектив возвращается на экраны: в касте — Александрова и Мерзликин, но это не «Мосгаз», а круче Читать дальше 15 января 2026
Возраст актеров в «Благословите женщину» заставит ахнуть: это не брак, а мезальянс Возраст актеров в «Благословите женщину» заставит ахнуть: это не брак, а мезальянс Читать дальше 14 января 2026
Посмотрела «Добрый доктор» со Стояновым и не удержалась от смеха: комедия в лучших традициях Данелии — то, что нужно для первой рабочей недели Посмотрела «Добрый доктор» со Стояновым и не удержалась от смеха: комедия в лучших традициях Данелии — то, что нужно для первой рабочей недели Читать дальше 13 января 2026
«Брат 3» так и не сняли, но мы знаем, что там могли показать: «Страна рыдала бы» «Брат 3» так и не сняли, но мы знаем, что там могли показать: «Страна рыдала бы» Читать дальше 13 января 2026
Его показывали каждый год — а потом стерли: как исчезла первая советская «Собака Баскервилей» Его показывали каждый год — а потом стерли: как исчезла первая советская «Собака Баскервилей» Читать дальше 17 января 2026
Эти два шикарных триллера из Азии возьмут вас за горло похлеще заглавной картинки: зря Netflix обходит их стороной Эти два шикарных триллера из Азии возьмут вас за горло похлеще заглавной картинки: зря Netflix обходит их стороной Читать дальше 17 января 2026
Почему в «Кольцах власти» уже 2 сезона игнорируют то, что Галадриэль замужем: у этого решения есть существенный минус Почему в «Кольцах власти» уже 2 сезона игнорируют то, что Галадриэль замужем: у этого решения есть существенный минус Читать дальше 17 января 2026
ИИ создал свою версию финала «Очень странных дел»: и она получилась не такая ванильная, как сняли братья Дафферы ИИ создал свою версию финала «Очень странных дел»: и она получилась не такая ванильная, как сняли братья Дафферы Читать дальше 17 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше