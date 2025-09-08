Меню
Это меняет все: кто отец Ксавье в «Уэнсдэй» и почему третий сезон может перевернуть сюжет

8 сентября 2025 19:20
«Уэнсдэй»

О нём говорят мало, но именно отец Ксавье может стать ключом к тайнам «Невермора».

В сериале «Уэнсдэй» Ксавье Торп — не просто талантливый художник, оживляющий рисунки.

Его считают загадкой среди студентов «Невермора», но тайна героя становится куда глубже, когда речь заходит о его семье.

Отец Ксавье упоминается в сериале лишь вскользь, и это породило десятки фанатских теорий, которые третий сезон может наконец подтвердить или разрушить.

Факт: отец Ксавье — экстрасенс Винсент Торп

По канону, отец Ксавье — известный экстрасенс Винсент Торп, выпускник академии «Невермор».

Его имя мелькает в первом сезоне, но подробностей нет: зрителям оставили простор для домыслов.

В одной из сцен упоминается, что Винсент написал сыну письмо во время родительских выходных, намекнув, что поддерживает связь, но держится в тени.

Теория фанатов: мистическая связь с Мортисией

На форумах бурно обсуждают предположение, что семья Торпов может быть связана с Аддамсами через далёких родственников. Один из зрителей пишет:

«Если Винсент учился вместе с Мортисией и её семьёй, не исключено, что их прошлое куда теснее переплетено, чем кажется. Это объяснило бы странное напряжение между ней и директором „Невермора“».

Другие уверены, что способности Ксавье — наследственные, и третий сезон откроет эту тайну.

Подтверждение в сюжете: Ксавье отчисляют по инициативе отца

В финале первого сезона Ксавье обвиняют в убийствах, связанных с Хайдом, и отец отзывает сына из академии. На форумах это решение вызвало шквал эмоций. Один из комментаторов признаётся:

«Чувствуется, что отец Ксавье знает гораздо больше, чем говорит. Его исчезновение — точно не случайность».

Это укрепило веру фанатов, что Винсент Торп играет важную роль в главной интриге сериала.

Что ждать от третьего сезона

Создатели намекали ранее, что линия семьи Ксавье станет одной из ключевых в новом сезоне. В сценарных обсуждениях всё чаще упоминается имя его отца — Винсента Торпа, экстрасенса, который, по слухам, учился в «Неверморе» вместе с Мортисией и был связан с несколькими старыми тайнами академии.

Фанаты предполагают, что Винсент мог быть участником давнего заговора — возможно, именно он знает правду о Хайдах и загадочных исчезновениях, о которых вскользь упоминали в первом сезоне.

Если эта теория подтвердится, Ксавье окажется куда более важной фигурой, чем кажется: его способности оживлять рисунки могут быть связаны с наследием отца.

Судя по утечкам инсайдеров, Винсент впервые появится на экране в третьем сезоне — и именно он может раскрыть секреты «Невермора», которые напрямую затронут и Уэнсдей, и её семью.

Сводка по отцу Ксавье и фанатским теориям

Позиция Суть
Факт Отец — экстрасенс Винсент Торп, его имя мелькает в сериале, но подробности скрыты
Теория фанатов Возможна связь семьи Ксавье с Мортисией и её прошлым в «Неверморе»
Сюжетное подтверждение После обвинений Ксавье отец отзывает его из академии, что намекает на его осведомлённость

Также прочитайте: «Я хотел, чтобы она стала моей госпожой»: что ждет Тайлера и Уэнсдэй в 3 сезоне — раскрыл сам актер

Фото: Кадр из сериала «Уэнсдэй»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
