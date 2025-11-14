Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Российский сериал шведы признали лучшим в 2025 году: тот случай, когда русские и иностранцы единодушны

Российский сериал шведы признали лучшим в 2025 году: тот случай, когда русские и иностранцы единодушны

14 ноября 2025 14:44
Кадр из сериала «Аутсорс»

В целом эта кинолента сумела завоевать сердца зрителей.

Премия нашла своего героя, но куда интереснее другое — что думают об успехе сериала «Аутсорс» сами зрители. Stockholm City Film Festival выбирает победителей каждый месяц, один и тот же проект может подаваться снова, поэтому номинация отражает не столько статус фестиваля, сколько живучесть самого сериала.

И именно комментарии показывают: интерес к проекту не ослабевает ни спустя месяцы, ни после повторных просмотров.

Как зрители восприняли победу

«Все ещё убеждён, что это лучший сериал года как минимум», — пишет Дмитрий, начавший пересмотр буквально перед новостью.

Ksu отвечает тем же настроением: «Только сегодня закончила пересматривать. Ровно с таким же убеждением».

Есть и короткие эмоциональные реакции: «Ничего себе», — удивляется T.R., а следом спрашивает о подробностях съёмок.

Другие вспоминают, как горячо спорили вокруг сериала: «Помню жарчайшие дискуссии в марте!»

Немного скепсиса тоже звучит: «Чернуху всегда осыпают благосклонностью», — предполагают в обсуждениях. Но тут же появляется возражение: «Да он не об этом вообще».

Что делает «Аутсорс» заметным

Зрители пытаются объяснить его эффект по-разному. «Действие легко перенести в любую другую страну. Смотреться будет ровно так же», — считает Татьяна.

А Наталья подводит итог: «Хороших фильмов много, а запоминающихся — на пальцах одной руки можно пересчитать. “Аутсорс” в моей личной золотой коллекции».

Также вам будет интересно: Этот сериал с Васильевым не зря считают одним из лучших: в российском кинематографе такое крайне редко встречается.

Фото: Кадр из сериала «Аутсорс»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сначала кажется, что он самый справедливый — а потом все рушится: 10 фатальных просчетов Вовы Адидаса, которые сломали пацана Сначала кажется, что он самый справедливый — а потом все рушится: 10 фатальных просчетов Вовы Адидаса, которые сломали пацана Читать дальше 14 ноября 2025
«Смысл 3 сезона, если Меглину подсунули новую женщину?»: фанаты «Метода» раскритиковали продолжение еще до премьеры «Смысл 3 сезона, если Меглину подсунули новую женщину?»: фанаты «Метода» раскритиковали продолжение еще до премьеры Читать дальше 11 ноября 2025
«Пока заинтересовали Ангел, Бобер и Бабочка»: почему фанаты обсуждают свежие постеры «Метода-3» больше, чем сам тизер (фото) «Пока заинтересовали Ангел, Бобер и Бабочка»: почему фанаты обсуждают свежие постеры «Метода-3» больше, чем сам тизер (фото) Читать дальше 15 ноября 2025
«Актеры играют катастрофически ужасно»: критики дали 58% свежести «Иллюзии обмана 3» — и это, на минуту, самый высокий рейтинг франшизы «Актеры играют катастрофически ужасно»: критики дали 58% свежести «Иллюзии обмана 3» — и это, на минуту, самый высокий рейтинг франшизы Читать дальше 14 ноября 2025
509 420 117 просмотров — и ни одной реплики: почему эта серия «Маши и Медведя» обошла даже мультфильмы Disney 509 420 117 просмотров — и ни одной реплики: почему эта серия «Маши и Медведя» обошла даже мультфильмы Disney Читать дальше 12 ноября 2025
«Захватывает с первых минут и не отпускает до самого финала!»: краткое содержание сериала «На разных берегах» для тех, кто еще сомневается, стоит ли включать «Захватывает с первых минут и не отпускает до самого финала!»: краткое содержание сериала «На разных берегах» для тех, кто еще сомневается, стоит ли включать Читать дальше 12 ноября 2025
Зрители не верили Самарину до самого финала: кто в итоге убил родителей Меглина? Зрители не верили Самарину до самого финала: кто в итоге убил родителей Меглина? Читать дальше 11 ноября 2025
Как Меглин вылечился? Герою «Метода» пришлось вспомнить сначала самое страшное Как Меглин вылечился? Герою «Метода» пришлось вспомнить сначала самое страшное Читать дальше 11 ноября 2025
«Если бы "Зачарованные" связались с криминалом»: от нового сериала «Химкинские ведьмы» ничего не ждали, а он уже оказался хитом «Если бы "Зачарованные" связались с криминалом»: от нового сериала «Химкинские ведьмы» ничего не ждали, а он уже оказался хитом Читать дальше 11 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше