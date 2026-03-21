«Это лучшее воплощение»: среди десятков медицинских сериалов реальный хирург выделил один — и он 2025 года

«Питт» от HBO Max уже два сезона собирает отличные отзывы — как от зрителей, так и от критиков. Но теперь у шоу появился еще один серьезный аргумент в свою пользу: его похвалили реальные врачи.

Хирург Дэвид Шапиро в интервью Screen Rant заявил, что один из персонажей сериала — практически идеальное попадание в профессию. Речь идет о Дане в исполнении Кэтрин Ланасы.

«Такие люди реально работают в больницах»

По словам врача, Дана — это «лучшее воплощение опытной медсестры отделения неотложной помощи», которое он когда-либо видел на экране.

«Я знаю около 15 таких Дан, которые делают то же самое и проходят через похожие ситуации», — отметил Шапиро.

Он также добавил, что игра Кэтрин Ланасы настолько точна, что актриса «заслуживает всех возможных наград».

Почему именно этот образ работает

Секрет в деталях. В «Питте» нет ощущения глянцевой медицины — здесь показывают хаос, давление и реальные условия работы. Каждый сезон разворачивается в рамках одной 15-часовой смены, и это делает происходящее максимально напряженным и правдоподобным.

Именно поэтому персонаж Даны воспринимается не как выдумка, а как собирательный образ настоящих медсестер, на которых держится вся система.

Успех, который подтверждают награды

Реализм — не единственное достоинство сериала. Кэтрин Ланаса уже получила «Эмми» за свою роль, а сам проект был отмечен как лучший драматический сериал.

Высокие оценки подтверждают и рейтинги: первый сезон набрал около 95% на Rotten Tomatoes, а второй приблизился к идеальным 100%.

И, судя по всему, «Питт» только набирает обороты — сериал уже продлили на третий сезон.