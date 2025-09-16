Меню
Киноафиша Статьи «Это лучшее, что я когда-либо видел»: иностранцы посмотрели советского «Властелина колец» и теперь не могут его забыть

16 сентября 2025 17:09
Кадры из фильма «Хранители» (1991)

Зрители восхитились точностью адаптации.

Задолго до оскароносной трилогии Питера Джексона «Властелин колец» уже пытались перенести на экран — и произошло это в СССР. Малоизвестная экранизация в формате телеспектакля осталась в тени голливудского блокбастера, но стала любопытным фактом в истории кинематографа.

Эта ранняя попытка рассказать о путешествии Фродо и его друзей была создана для телевидения, и ее увидела лишь ограниченная аудитория. В отличие от масштабных съёмок в Новой Зеландии, советская версия отличалась камерностью, театральной эстетикой и особым подходом к воплощению фэнтези-мира.

История телеспектакля «Хранители»

Телеспектакль «Хранители» вышел в 1991 году. Режиссер Наталья Серебрякова создала удивительную версию Толкина. Гэндальфа сыграл Виктор Костецкий, Фродо — Валерий Дьяченко, а эльф Леголас и вовсе оказался женщиной — дочерью режиссёра Ольгой Серебряковой.

Показ состоялся лишь раз в апреле 1991 года, после чего запись таинственно исчезла. Десятилетиями фанаты шептались о «советском Властелине колец» как о мифическом артефакте.

Но в 2021 году случилось чудо — плёнку нашли и оцифровали. Когда редкую постановку выложили в Сеть, американские зрители пришли в восторг.

«Как американец, не говорящий по-русски, я должен сказать, что это лучшее, что я когда-либо видел в своей жизни», «Они даже показали Тома Бомбадила! Я восхищаюсь стремлением русских к точности в экранизациях книг», «Возможно, спецэффекты забавны, и это явно малобюджетный спектакль, но актёры просто потрясающие», — пишут комментаторы.

Кадр из фильма «Хранители»

Съемки «Хранителей»

Съёмки «Хранителей» велись с бюджетом, стремившимся к нулю, команде приходилось проявлять чудеса изобретательности. Костюмы и декорации брали из телевизионных запасников, грим создавали из того, что было под рукой.

Спецэффекты были до смешного простыми: магические вспышки рисовали вручную на плёнке, а заклинания сопровождались электронными звуками, напоминающими ранние видеоигры.

Но именно эти ограничения породили уникальную эстетику проекта. Актеры, занятые в театре, снимались буквально в перерывах между спектаклями. Весь процесс уложился в девять часов студийного времени, растянутых на неделю из-за того, что телеканал выделял лишь по два-три часа в день.

Кадр из фильма «Хранители»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что самую жуткую таверну из «Властелина колец» на экране так и не показали.

Фото: Кадры из фильма «Хранители» (1991)
Светлана Левкина
