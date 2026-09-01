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Это культовое аниме в России увидят одновременно с японской премьерой: раскрыто, когда Маомао вернется на экраны

Проверено редакцией
Кадр из мультсериала «Монолог фармацевта»

Ждать релиза осталось недолго.

«Монолог фармацевта» стал одним из заметных аниме последних лет и смог собрать большую аудиторию далеко за пределами Японии. Поклонникам истории Маомао не придётся ждать выхода новых серий отдельно от японских зрителей: третий сезон доберётся до России одновременно с премьерой на родине.

Релиз в России

Студия DEEP подтвердила официальный российский релиз популярного аниме «Монолог фармацевта». На отечественных онлайн-платформах сначала появятся первые два сезона, а выход третьего запланирован на октябрь — практически одновременно с японской премьерой.

Предполагается, что сериал представят на новой онлайн-платформе, специализирующейся на аниме и дорамах. Ее название раскроют позже.

Кадр из мультсериала «Монолог фармацевта»

Сюжет

В центре истории находится 17-летняя Мао Мао, дочь аптекаря. Однажды девушку похищают и продают в качестве служанки во дворец императора. Благодаря своим знаниям в области лекарств, внимательности и непростому характеру она становится личной помощницей одной из старших наложниц и получает необычную обязанность — проверять еду на наличие яда.

Вскоре Мао Мао начинает помогать дворцовому чиновнику разбираться и в других загадочных случаях. Ей приходится искать причины странных заболеваний и отравлений, происходящих среди обитателей внутреннего дворца.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из мультсериала «Монолог фармацевта»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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