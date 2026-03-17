Из-за этого культового аниме чуть не закрылась студия Ghibli: один из самых дорогих и масштабных проектов Миядзаки

17 марта 2026 21:02
Кадр из мультфильма «Принцесса Мононоке» (1997)

За созданием хита стояли трагедии.

В 1997 году Хаяо Миядзаки выпустил «Принцессу Мононоке», и эта работа заметно отличалась от прежних, более спокойных и сказочных проектов студии «Гибли». В картине режиссёр заговорил о проблемах индустриального развития и разрушении природы с такой прямотой, которая для анимации была редкостью.

Однако за художественной глубиной и визуальной мощью скрывался крайне тяжёлый производственный процесс. Студия оказалась на грани как финансового, так и физического истощения.

Съемки

В студии «Гибли» существовало правило: даже опытные художники должны были начинать с базовых упражнений — от прорисовки кистей рук до анимации прыгающего мяча. Такой подход помогал растить новые кадры, но одновременно создавал дополнительную нагрузку на компанию.

«Принцесса Мононоке» стала самым масштабным проектом студии и едва не оказалась последним. Каждая секунда требовала ручной проработки, а уровень детализации оказался беспрецедентным. Хаяо Миядзаки, известный своим перфекционизмом, не допускал упрощений.

Финансовые вложения оказались настолько велики, что судьба «Гибли» целиком зависела от того, насколько успешно лента пройдёт в прокате. Аниматоры работали на пределе возможностей, многие оставались ночевать прямо в здании студии. Позже они признавались, что атмосфера тех месяцев одновременно и окрыляла, и давила — каждый понимал, что ошибки быть не может.

Кадр из мультфильма «Принцесса Мононоке» (1997)

Успех

Риск оказался оправданным. «Принцесса Мононоке» побила рекорды проката в Японии и закрепила за «Гибли» международный авторитет. Однако достижение такого уровня обошлось дорого.

Ключевые сотрудники студии оказались на грани истощения. Аниматор Ёсифуми Кондо, которого рассматривали как возможного наследника Миядзаки, скончался вскоре после завершения работы. Вероятной причиной стали последствия многомесячного перенапряжения.

Фото: Кадры из мультфильма «Принцесса Мононоке» (1997)
Светлана Левкина
