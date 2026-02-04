Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Это кадр для взрослых в «Котенке по имени Гав» все пропустили: сейчас бы такое точно вырезали

Это кадр для взрослых в «Котенке по имени Гав» все пропустили: сейчас бы такое точно вырезали

4 февраля 2026 19:06
Кадр из мультсериала «Котёнок по имени Гав»

Намек в ленте может показаться странным.

«Котёнок по имени Гав» считается одним из самых добрых советских мультфильмов. Его без опаски показывают детям, ведь там вроде бы нет ничего предосудительного. Однако, если присмотреться внимательнее, в этой милой истории можно заметить один очень взрослый намёк.

Сложно сказать, как именно эта деталь попала в сюжет о приключениях котёнка. Сегодня за подобный эпизод создателей могли бы и привлечь к ответственности.

В советское же время на это просто не обратили внимания. Да и тогда этот скрытый смысл могли разгадать лишь те, кто был знаком с определёнными видами зарубежного алкоголя.

Речь идёт о бутылке с алкоголем, которая мелькает в одной из сцен. Знатоки сразу узнают по этикетке — это известный итальянский вермут. Её не показывают целиком, но и так всё ясно.

Кадр из мультсериала «Котёнок по имени Гав»

Зачем же создатели решили добавить эту деталь? Ведь ни один герой из этой бутылки не пьёт, и для сюжета она вроде бы не нужна.

Есть два предположения. Первое: аниматоры хотели добавить в кадр намёк на красивую, почти недоступную жизнь. Импортный алкоголь в то время был для многих символом роскоши.

Второе: это могла быть своеобразная пасхалка для взрослых. Чтобы они, смотря мультфильм с детьми, заметили этот штрих и улыбнулись.

Фото: Кадры из мультсериала «Котёнок по имени Гав»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Эти сцены 18+ в советских мультиках чудом проглядела цензура: замечали момент для взрослых с Карлсоном? Эти сцены 18+ в советских мультиках чудом проглядела цензура: замечали момент для взрослых с Карлсоном? Читать дальше 3 февраля 2026
Русский «голос» «Шрэка» официально признали лучшим в мире: а на студии DreamWorks скривились, когда впервые услышали — «Не то» Русский «голос» «Шрэка» официально признали лучшим в мире: а на студии DreamWorks скривились, когда впервые услышали — «Не то» Читать дальше 5 февраля 2026
В СССР была своя «Матрица»: вышла за 25 лет до фильма с Киану Ривзом В СССР была своя «Матрица»: вышла за 25 лет до фильма с Киану Ривзом Читать дальше 5 февраля 2026
В этой серии «Маши и медведя» нет ничего смешного: 319 млн просмотров — и плакал точно каждый второй В этой серии «Маши и медведя» нет ничего смешного: 319 млн просмотров — и плакал точно каждый второй Читать дальше 5 февраля 2026
Смотрим на снег, мечтаем о море: на 5/5 вопросов о летних советских мультах ответят лишь те, кому срочно нужен отпуск Смотрим на снег, мечтаем о море: на 5/5 вопросов о летних советских мультах ответят лишь те, кому срочно нужен отпуск Читать дальше 5 февраля 2026
Ее называли музой и даже любовницей Михалкова, а она уехала из России и ушла из кино: сейчас Елену Соловей не узнать Ее называли музой и даже любовницей Михалкова, а она уехала из России и ушла из кино: сейчас Елену Соловей не узнать Читать дальше 4 февраля 2026
«Больше всего на свете ненавижу»: главный мультфильм СССР скандалист Лебедев заклеймил «жалким советским навозом» «Больше всего на свете ненавижу»: главный мультфильм СССР скандалист Лебедев заклеймил «жалким советским навозом» Читать дальше 4 февраля 2026
Понятна без перевода: только одну серию «Маши и Медведя» в Китае посмотрели 200 000 000 раз – в России не вошла даже в топ-50 Понятна без перевода: только одну серию «Маши и Медведя» в Китае посмотрели 200 000 000 раз – в России не вошла даже в топ-50 Читать дальше 3 февраля 2026
Единственное аниме Миядзаки с рейтингом 18+: ни одного обнаженного кадра там нет, но смотреть можно только взрослым Единственное аниме Миядзаки с рейтингом 18+: ни одного обнаженного кадра там нет, но смотреть можно только взрослым Читать дальше 3 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше