Это кадр для взрослых в «Котенке по имени Гав» все пропустили: сейчас бы такое точно вырезали

«Котёнок по имени Гав» считается одним из самых добрых советских мультфильмов. Его без опаски показывают детям, ведь там вроде бы нет ничего предосудительного. Однако, если присмотреться внимательнее, в этой милой истории можно заметить один очень взрослый намёк.

Сложно сказать, как именно эта деталь попала в сюжет о приключениях котёнка. Сегодня за подобный эпизод создателей могли бы и привлечь к ответственности.

В советское же время на это просто не обратили внимания. Да и тогда этот скрытый смысл могли разгадать лишь те, кто был знаком с определёнными видами зарубежного алкоголя.

Речь идёт о бутылке с алкоголем, которая мелькает в одной из сцен. Знатоки сразу узнают по этикетке — это известный итальянский вермут. Её не показывают целиком, но и так всё ясно.

Зачем же создатели решили добавить эту деталь? Ведь ни один герой из этой бутылки не пьёт, и для сюжета она вроде бы не нужна.

Есть два предположения. Первое: аниматоры хотели добавить в кадр намёк на красивую, почти недоступную жизнь. Импортный алкоголь в то время был для многих символом роскоши.

Второе: это могла быть своеобразная пасхалка для взрослых. Чтобы они, смотря мультфильм с детьми, заметили этот штрих и улыбнулись.