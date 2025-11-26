Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Это и есть настоящее кино: критики назвали 5 лучших российских сериалов 2025 года — «Хроники русской революции» в списке

Это и есть настоящее кино: критики назвали 5 лучших российских сериалов 2025 года — «Хроники русской революции» в списке

26 ноября 2025 12:19
Кадр из сериала «Олдскул», «Путешествие на солнце и обратно», «Хроники русской революции»

Проекты, которые эксперты считают главным достижением сезона.

Российские сериалы 2025 года получились непохожими друг на друга — это заметили критики, с которыми общалась «Киноафиша».

Мы попросили троих экспертов назвать самые сильные проекты сезона и объяснить, что делает их особенными. В список вошли пять работ, где ставка сделана на живую игру, смелые идеи и эмоциональную честность.

«Олдскул» (2025)

«Олдскул»

Кинокритик Николай Никулин назвал этот сериал «самой смешной комедией года». Он подчёркнул, что Мария Аронова делает проект исключительным за счёт серьёзной, почти драматической подачи роли учительницы.

О чём?

По сюжету строгая учительница внезапно попадает в элитную школу своей 16-летней внучки. Мария привыкла к дисциплине и тишине, а здесь всё построено на свободе, гаджетах и креативных методиках.

Ей приходится заново учиться работать с подростками, доказывая, что твёрдость и любовь к знаниям не потеряли ценности. Параллельно Мария пытается наладить отношения с семьёй, где её принципы постоянно вступают в конфликт с новой реальностью.

«Между нами химия» (2025)

«Между нами химия»

По словам Никулина, это «самая драматическая история года». Он отметил, что Саша Бортич заполняет эмоциональным напряжением каждый резкий монтажный переход, и сериал работает именно через её внутренние переживания.

О чём?

Саша Бортич играет в сериале мать-одиночку Таню, которая после диагноза «рак» пытается успеть главное — найти человеку, который сможет стать опекуном её детей.

Балансируя между работой в такси, бытом и попытками снова научиться ходить на свидания, героиня принимает помощь врача, подсказывающего, как вернуть в жизнь личные чувства.

«Путешествие на солнце и обратно» (2025)

«Путешествие на солнце и обратно»

Никулин заметил, что этот проект заметно выделяется на фоне других необычными решениями:

«Путешествие на солнце и обратно — самая новаторская работа года, в которой Роман Михайлов по дружбе собрал вместе Эйдельштейна, Мацель, Зулькарнаева и добавил Чугунова, чтобы рассказать о 90-х языком живых галлюцинаций».

О чём?

«Путешествие на солнце и обратно» — драматический криминальный сериал Романа Михайлова о подростке Руслане, который взрослеет в хаосе 80–90-х, цепляясь за память о первой любви и пытаясь понять, действительно ли судьба каждого заранее прописана.

Реальность в его жизни постепенно смешивается с фантазиями, пока путь героя не приводит к встрече с той самой девушкой, оставляя открытым вопрос, могут ли их судьбы снова совпасть.

«Бар „Один звонок“» (2025)

«Бар „Один звонок“» (2025)

Сериал признал лучшим Александр Голубчиков, кинокритик, главный редактор онлайн-журнала «FILMZ.RU: настоящее кино». Эксперт уверен, что это одна из самых мощных драм сезона

«Это в каком-то смысле практически театральное действо. Очень сильная история, очень сильный сценарий и история про то, как важно вовремя говорить близким людям о том, что ты их любишь. Просить прощения у тех, кто покинул этот мир, смешно. Важно жить в настоящем».

Критик упомянул и непростую судьбу сериала: два года он лежал на полке, а один из актёров был заменён при помощи дипфейка.

О чём?

«Бар „Один звонок“» — это мрачная смесь триллера, детектива и фэнтези о следователе, который ищет пропавшего пасынка и выходит на загадочный бар, появляющийся и исчезающий без следа.

Его тайна проста и жестока: здесь дают минуту разговора с умершим в обмен на игру в русскую рулетку, превращая желание прощения и последнего слова в смертельно опасный соблазн.

«Хроники русской революции» (2025)

«Хроники русской революции» (2025)

Кинокритик Александр Шпагин уверен, что именно этот проект является главным сериалом года.

«Главный сериал. Просто нельзя пропустить».

О чём?

«Хроники русской революции» — масштабная историческая драма Андрея Кончаловского, охватывающая путь России от 1905 года до смерти Ленина, где падение монархии и рождение нового государства показаны через судьбы людей по разные стороны баррикад.

В центре истории — Михаил Прохоров, начальник охранного отдела при Николае II, который пытается остановить подпольные организации, пока сама страна стремительно меняется и движется к революции.

Также прочитайте: «Вторая половина сильней первой»: почему сериалу «Хроники русской революции» стоит дать шанс, если в начале не зацепил

Фото: Кадр из сериала «Олдскул», «Путешествие на солнце и обратно», «Бар „Один звонок“», «Хроники русской революции», «Между нами химия»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Это точно не лучший сериал»: кинокритик объяснил, почему «След» случайно стал победителем 2025 года, обогнав «Лихих», «Фишера» и «Мосгаз» «Это точно не лучший сериал»: кинокритик объяснил, почему «След» случайно стал победителем 2025 года, обогнав «Лихих», «Фишера» и «Мосгаз» Читать дальше 24 ноября 2025
«В “Батальоне” она меня потрясла»: почему Аронова обошла глянцевых звезд и стала в 2025 году №1 по версии зрителей — даже кинокритики в приятном шоке «В “Батальоне” она меня потрясла»: почему Аронова обошла глянцевых звезд и стала в 2025 году №1 по версии зрителей — даже кинокритики в приятном шоке Читать дальше 24 ноября 2025
«Неудивительно, что он победил»: кинокритик Шпагин объяснил, почему Безруков стал №1 в народном рейтинге, обойдя Машкова и Бурунова «Неудивительно, что он победил»: кинокритик Шпагин объяснил, почему Безруков стал №1 в народном рейтинге, обойдя Машкова и Бурунова Читать дальше 24 ноября 2025
Так кто из них терпила, а кто — явный нарцисс: психолог Розенберг для «Киноафиши» разобрала Марфу и Настеньку по косточкам Так кто из них терпила, а кто — явный нарцисс: психолог Розенберг для «Киноафиши» разобрала Марфу и Настеньку по косточкам Читать дальше 23 ноября 2025
«Один из лучших мультфильмов десятилетия»: «Зверополис 2» получил 92% свежести на Rotten Tomatoes и первые отзывы греют сердца фанатов «Один из лучших мультфильмов десятилетия»: «Зверополис 2» получил 92% свежести на Rotten Tomatoes и первые отзывы греют сердца фанатов Читать дальше 27 ноября 2025
Отец пропал, мужа похитили, да ещё странный тоннель у дома прямо в Финляндию: все ждут этот криминальный сериал с Боярской – и вот график выхода Отец пропал, мужа похитили, да ещё странный тоннель у дома прямо в Финляндию: все ждут этот криминальный сериал с Боярской – и вот график выхода Читать дальше 27 ноября 2025
Семенов весь в крови, а «Маслова решила уйти из сериала»: свежие фото 8 сезона «Невского» заставили фанатов поволноваться Семенов весь в крови, а «Маслова решила уйти из сериала»: свежие фото 8 сезона «Невского» заставили фанатов поволноваться Читать дальше 27 ноября 2025
Этот фильм чуть не похоронили, но именно он создал культ «Оскара»: история большого кинопереворота Этот фильм чуть не похоронили, но именно он создал культ «Оскара»: история большого кинопереворота Читать дальше 27 ноября 2025
Ограбление вместо чудес: Netflix выпустил самый дерзкий праздничный фильм сезона — «Рождественское ограбление» Ограбление вместо чудес: Netflix выпустил самый дерзкий праздничный фильм сезона — «Рождественское ограбление» Читать дальше 27 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше