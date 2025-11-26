Это и есть настоящее кино: критики назвали 5 лучших российских сериалов 2025 года — «Хроники русской революции» в списке

Российские сериалы 2025 года получились непохожими друг на друга — это заметили критики, с которыми общалась «Киноафиша».

Мы попросили троих экспертов назвать самые сильные проекты сезона и объяснить, что делает их особенными. В список вошли пять работ, где ставка сделана на живую игру, смелые идеи и эмоциональную честность.

«Олдскул» (2025)

Кинокритик Николай Никулин назвал этот сериал «самой смешной комедией года». Он подчёркнул, что Мария Аронова делает проект исключительным за счёт серьёзной, почти драматической подачи роли учительницы.

О чём?

По сюжету строгая учительница внезапно попадает в элитную школу своей 16-летней внучки. Мария привыкла к дисциплине и тишине, а здесь всё построено на свободе, гаджетах и креативных методиках.

Ей приходится заново учиться работать с подростками, доказывая, что твёрдость и любовь к знаниям не потеряли ценности. Параллельно Мария пытается наладить отношения с семьёй, где её принципы постоянно вступают в конфликт с новой реальностью.

«Между нами химия» (2025)

По словам Никулина, это «самая драматическая история года». Он отметил, что Саша Бортич заполняет эмоциональным напряжением каждый резкий монтажный переход, и сериал работает именно через её внутренние переживания.

О чём?

Саша Бортич играет в сериале мать-одиночку Таню, которая после диагноза «рак» пытается успеть главное — найти человеку, который сможет стать опекуном её детей.

Балансируя между работой в такси, бытом и попытками снова научиться ходить на свидания, героиня принимает помощь врача, подсказывающего, как вернуть в жизнь личные чувства.

«Путешествие на солнце и обратно» (2025)

Никулин заметил, что этот проект заметно выделяется на фоне других необычными решениями:

«Путешествие на солнце и обратно — самая новаторская работа года, в которой Роман Михайлов по дружбе собрал вместе Эйдельштейна, Мацель, Зулькарнаева и добавил Чугунова, чтобы рассказать о 90-х языком живых галлюцинаций».

О чём?

«Путешествие на солнце и обратно» — драматический криминальный сериал Романа Михайлова о подростке Руслане, который взрослеет в хаосе 80–90-х, цепляясь за память о первой любви и пытаясь понять, действительно ли судьба каждого заранее прописана.

Реальность в его жизни постепенно смешивается с фантазиями, пока путь героя не приводит к встрече с той самой девушкой, оставляя открытым вопрос, могут ли их судьбы снова совпасть.

«Бар „Один звонок“» (2025)

Сериал признал лучшим Александр Голубчиков, кинокритик, главный редактор онлайн-журнала «FILMZ.RU: настоящее кино». Эксперт уверен, что это одна из самых мощных драм сезона

«Это в каком-то смысле практически театральное действо. Очень сильная история, очень сильный сценарий и история про то, как важно вовремя говорить близким людям о том, что ты их любишь. Просить прощения у тех, кто покинул этот мир, смешно. Важно жить в настоящем».

Критик упомянул и непростую судьбу сериала: два года он лежал на полке, а один из актёров был заменён при помощи дипфейка.

О чём?

«Бар „Один звонок“» — это мрачная смесь триллера, детектива и фэнтези о следователе, который ищет пропавшего пасынка и выходит на загадочный бар, появляющийся и исчезающий без следа.

Его тайна проста и жестока: здесь дают минуту разговора с умершим в обмен на игру в русскую рулетку, превращая желание прощения и последнего слова в смертельно опасный соблазн.

«Хроники русской революции» (2025)

Кинокритик Александр Шпагин уверен, что именно этот проект является главным сериалом года.

«Главный сериал. Просто нельзя пропустить».

О чём?

«Хроники русской революции» — масштабная историческая драма Андрея Кончаловского, охватывающая путь России от 1905 года до смерти Ленина, где падение монархии и рождение нового государства показаны через судьбы людей по разные стороны баррикад.

В центре истории — Михаил Прохоров, начальник охранного отдела при Николае II, который пытается остановить подпольные организации, пока сама страна стремительно меняется и движется к революции.

