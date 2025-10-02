Меню
Киноафиша Статьи «Это его лучшая киноработа на сегодня»: Безруков выбрал самую выдающуюся роль Кологривого

2 октября 2025 15:13
Кадр из фильма «Август»

Актер высоко оценил талант коллеги.

В прокате продолжает собирать зрителей в кинотеатры военная драма «Август». Лента показала на экране настоящих звезд российского кино.

Впервые на одной площадке вместе поработали Сергей Безруков и Никита Кологривый. И более опытный актер оказался в восторге от молодого коллеги.

Сергей Безруков о Никите Кологривом

Сергей Безруков высоко оценил работу Никиты Кологривого в фильме. По его мнению, молодой актёр создал по-настоящему яркий образ Евгения Таманцева.

«Сейчас он много снимается и очень востребован, но считаю, что это его лучшая киноработа на сегодня. Она вышла невероятно эмоциональной, с сильной драматической глубиной», — поделился Безруков в интервью «Известиям».

Сам Сергей Безруков в этой картине сыграл ключевую роль Алехина.

Никита Кологривый в фильме «Август»

Никита Кологривый назвал свою роль в триллере «Август» особенной. Актер признался, что его персонаж Евгений Таманцев стал для него эмоциональным вызовом.

Кадр из фильма «Август»

Сложность работы заключалась в личном сходстве с героем. Как пояснил Кологривый, они с персонажем разделяют общие черты: яркую эмоциональность, склонность к глубоким переживаниям и искреннюю потребность в любви, пишет 1tv.ru.

Сюжет фильма «Август»

Лента «Август», основанная на знаменитом романе Владимира Богомолова «В августе сорок четвёртого», появилась на больших экранах 25 сентября. Эта картина стала уже третьей попыткой перенести легендарное произведение на киноэкран.

В центре сюжета — тройка опытных смершевцев, получивших опасное задание. Им предстоит выследить и обезвредить группу фашистских агентов, укрывшихся в глухих лесах Западной Белоруссии. Операция потребует от героев не только профессионального мастерства, но и беспредельной преданности родине.

Фото: Кадры из фильма «Август» (2025)
Светлана Левкина
