Это что, точка? Финальная сцена «Последнего обряда» трогательно завершила историю Уорренов — объясняем концовку

Но не стоит списывать культовую франшизу со счетов.

Франшиза «Заклятие» всегда строилась на истории Уорренов — охотников за привидениями, чья жизнь балансировала между любовью и потусторонним ужасом.

«Последний обряд» (2025) подаётся как финальная глава их саги, и концовка действительно ощущается как точка. Но точка не только в их личной истории, а и в целом в развитии основной линии франшизы.

Что произошло в финале

В разгар событий Лоррейн понимает, что в доме Смерлов действуют три призрака-приманки, за которыми скрывается куда более могущественный демон. Он вселяется в Джуди, и именно дочь становится ключевой фигурой финала.

То, чему Лоррейн когда-то учила её — игнорировать дар ясновидения, — теперь перестаёт работать. Джуди вынуждена принять свои способности и использовать их, чтобы изгнать сущность.

Эд, Лоррейн и Джуди вместе справляются с угрозой: они вырывают демона из зеркала и отправляют артефакт в печально известную комнату Уорренов, где хранятся все опасные предметы.

После этого история принимает личный, почти умиротворённый тон: свадьба Джуди и Тони, видение счастливой старости Лоррейн и надпись на экране о том, что после смерти мужа Лоррейн больше не выходила замуж.

Почему именно семья стала ключом

Финал возвращает зрителя к истокам франшизы: «Заклятие» всегда было не только хоррором, но и драмой о семье. Символично, что в центре внимания теперь оказывается Джуди — она унаследовала дар матери, и именно её взросление и принятие своего пути становится кульминацией.

Это и прощание с героями Уилсона и Фармиги, и передача эстафеты новому поколению.

Что дальше с франшизой

Хотя «Последний обряд» закрывает сюжет Уорренов, сама вселенная «Заклятия» никуда не исчезнет. В комнате с артефактами достаточно материала для спин-оффов, и зеркало из финала может стать новым «Аннабель» или «Монахиней».

Продюсер Джеймс Ван намекнул, что будущее может сосредоточиться именно на Джуди, а исполнительница роли Миа Томлинсон уже выразила желание вернуться.

Итог

Концовка «Последнего обряда» оказалась неожиданно тёплой для хоррора. Она связала ужасы с семейными ценностями, дала достойное прощание Эду и Лоррейн и оставила дверь приоткрытой для продолжения. Даже если это действительно финал для главных героев, «Заклятие» ещё далеко от того, чтобы стать историей прошлого.

