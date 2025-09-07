Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Это что, точка? Финальная сцена «Последнего обряда» трогательно завершила историю Уорренов — объясняем концовку

Это что, точка? Финальная сцена «Последнего обряда» трогательно завершила историю Уорренов — объясняем концовку

7 сентября 2025 14:44
Кадр из фильма «Заклятье: Последний обряд»

Но не стоит списывать культовую франшизу со счетов.

Франшиза «Заклятие» всегда строилась на истории Уорренов — охотников за привидениями, чья жизнь балансировала между любовью и потусторонним ужасом.

«Последний обряд» (2025) подаётся как финальная глава их саги, и концовка действительно ощущается как точка. Но точка не только в их личной истории, а и в целом в развитии основной линии франшизы.

Что произошло в финале

В разгар событий Лоррейн понимает, что в доме Смерлов действуют три призрака-приманки, за которыми скрывается куда более могущественный демон. Он вселяется в Джуди, и именно дочь становится ключевой фигурой финала.

То, чему Лоррейн когда-то учила её — игнорировать дар ясновидения, — теперь перестаёт работать. Джуди вынуждена принять свои способности и использовать их, чтобы изгнать сущность.

Эд, Лоррейн и Джуди вместе справляются с угрозой: они вырывают демона из зеркала и отправляют артефакт в печально известную комнату Уорренов, где хранятся все опасные предметы.

После этого история принимает личный, почти умиротворённый тон: свадьба Джуди и Тони, видение счастливой старости Лоррейн и надпись на экране о том, что после смерти мужа Лоррейн больше не выходила замуж.

Кадр из фильма «Заклятье: Последний обряд»

Почему именно семья стала ключом

Финал возвращает зрителя к истокам франшизы: «Заклятие» всегда было не только хоррором, но и драмой о семье. Символично, что в центре внимания теперь оказывается Джуди — она унаследовала дар матери, и именно её взросление и принятие своего пути становится кульминацией.

Это и прощание с героями Уилсона и Фармиги, и передача эстафеты новому поколению.

Что дальше с франшизой

Хотя «Последний обряд» закрывает сюжет Уорренов, сама вселенная «Заклятия» никуда не исчезнет. В комнате с артефактами достаточно материала для спин-оффов, и зеркало из финала может стать новым «Аннабель» или «Монахиней».

Продюсер Джеймс Ван намекнул, что будущее может сосредоточиться именно на Джуди, а исполнительница роли Миа Томлинсон уже выразила желание вернуться.

Итог

Концовка «Последнего обряда» оказалась неожиданно тёплой для хоррора. Она связала ужасы с семейными ценностями, дала достойное прощание Эду и Лоррейн и оставила дверь приоткрытой для продолжения. Даже если это действительно финал для главных героев, «Заклятие» ещё далеко от того, чтобы стать историей прошлого.

Ранее мы писали: На Amazon Prime Video есть целая коллекция крутых криминальных сериалов: выбрали 5 лучших из них.

Фото: Кадр из фильма «Заклятье: Последний обряд»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы 4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы Читать дальше 29 сентября 2025
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы «Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»? Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»? Читать дальше 29 сентября 2025
«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео) «Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео) Читать дальше 28 сентября 2025
15 сцен из «Философского камня», которые вырезали — и зря: фанаты уверены, фильм стал бы богаче 15 сцен из «Философского камня», которые вырезали — и зря: фанаты уверены, фильм стал бы богаче Читать дальше 28 сентября 2025
Эти фильмы будто смотрели вчера, а им уже 30 лет: 5 главных премьер 1995 года, которые и сейчас круче новинок Эти фильмы будто смотрели вчера, а им уже 30 лет: 5 главных премьер 1995 года, которые и сейчас круче новинок Читать дальше 28 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше