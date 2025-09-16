Меню
Киноафиша Статьи «Это было нереально!»: девушка из России снялась в дораме «Учитель Ким, доктор романтик 2» — и вот как ведут себя корейские актеры за кадром

16 сентября 2025 10:51
Кадр из сериала «Учитель Ким, доктор Романтик»

Сначала она боялась даже заговорить с ними, но потом даже подружилась.

Южнокорейские дорамы уже давно завоевали сердца российских зрителей, но одно дело — смотреть их дома под пледиком, и совсем другое — оказаться на съёмочной площадке рядом с настоящими корейскими звёздами.

Именно это произошло с Анастасией Чонг — молодой моделью и блогером из России, которая живёт в Сеуле и неожиданно получила шанс сняться в одном из эпизодов дорамы «Учитель Ким, доктор романтик 2».

Съёмки мечты

Анастасия признаётся, что дорамы она любит давно, и предложение сняться в сцене вместе с Ан Хё Сопом, Ким Мин Дже и Ли Сон Мён стало для неё настоящим подарком судьбы. Девушка волновалась так сильно, что даже репетировала свои несколько реплик перед зеркалом, чтобы не ударить в грязь лицом.

«Это было нереально! Я смотрела их по вечерам на экране, а теперь стою с ними рядом и даже играю в одной сцене», — написала Анастасия в блоге.

Фото из соцсетей Анастасии

Какие они в жизни

Самым большим открытием для девушки стало то, что любимые актёры оказались… невероятно простыми и открытыми. Больше всего Анастасия общалась с Ким Мин Дже. В начале он показался ей немного застенчивым, но всё изменилось после того, как она упомянула, что у него много поклонников в России, пишет автор Дзен-канала «innafory / больше смысла».

«Он улыбнулся и начал расспрашивать меня про Россию, BTS, про блогерство, про работу модели. Мы смеялись, и я почувствовала себя максимально комфортно», — рассказала девушка.

С Ан Хё Сопом она тоже нашла общий язык. Его поведение за кулисами оказалось совершенно не похожим на образ холодного героя из дорамы: актёр угостил её сладкой ватой, а чуть позже то же самое сделал Ли Сон Мён.

Без пафоса и «звёздной болезни»

Анастасия призналась, что ожидала увидеть напряжённую атмосферу и строгий график, но всё оказалось иначе. Звёзды общались со съёмочной группой без снобизма, шутили между дублями и старались создать комфорт для всех участников процесса, включая иностранцев.

Эта история быстро разлетелась среди российских поклонников дорам: видеть, что любимые актёры на самом деле такие же простые, искренние и дружелюбные, оказалось невероятно трогательно.

Ранее портал «Киноафиша» писал про три глупых мифа о дорамах, которые «Игра в кальмара» разбивает.

Фото: Кадр из сериала «Учитель Ким, доктор Романтик»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
