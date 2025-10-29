Это было хуже, чем тюрьма: куда на два года отвезли Хюррем после похищения

Одной из самых интригующих загадок «Великолепного века» стало внезапное исчезновение Хюррем. Любимая наложница султана, мать его наследников, будто испарилась из дворца без следа.

Сулейман отправил на поиски лучших воинов, но все усилия оказались тщетны. Хотя султан со временем нашёл утешение в объятиях других фавориток, тайна продолжала терзать его.

Лишь спустя два года верному Бали-бею удалось напасть на след Роксоланы и вернуть её в стены Топкапы — что положило начало новым драматическим событиям.

Похищение Хюррем

За исчезновением Хюррем стояла Хатидже, сестра султана. После казни Ибрагима-паши, в которой она винила Роксолану, Хатидже решила не медлить.

Коварный план был построен на материнских чувствах: Хюррем получила поддельное письмо о болезни сына Селима.

Встревоженная мать тут же бросилась к ребёнку, но по дороге на её карету напали наёмники. Так началось двухлетнее заточение Хюррем, тщательно спланированное обиженной аристократкой.

Куда отвезли Хюррем

Хюррем оказалась в старом доме на самой окраине империи, где её стерегли пожилая женщина и её сын. Пленницу содержали в суровых условиях: скудная еда раз в день, постоянные унижения и страх за свою жизнь. Все драгоценности и дорогие наряды похитители попросту забрали и выменяли на деньги.

Именно в этой глуши Хюррем узнала страшную новость — её сын Мехмед умер после тяжелой болезни. Она была убита горем, так как понимала, что не провела с наследником его последние минуты.

В тот самый момент Хюррем начала выстраивать хитроумный план мести, который позже, после возвращения во дворец, привел к головокружительным политическим интригам.

