«Это были бы "Чужие", но с динозаврами»: что хотел снять Кэмерон в «Парке Юрского периода» — и почему хорошо, что снял Спилберг

Что было бы, если бы главный динопарк планеты доверили не Спилбергу, а человеку, который взорвал кино «Терминатором» и «Чужими»?

Представьте себе: вы открываете журнал, а там — признание Джеймса Кэмерона, от которого у фанатов фантастики немедленно поднимается давление. Оказывается, культовый «Парк Юрского периода» мог выглядеть совсем иначе. Жёстче. Темнее. И, пожалуй, страшнее любого тирекса.

Как Кэмерон почти забрал себе динозавров

История стара, как блокбастеры 90-х. Майкл Крайтон выпускает роман, продюсеры спешат выкупать права — и среди желающих оказывается не кто-нибудь, а сам Кэмерон.

Он уже видел перед собой не семейное приключение, а жёсткий фильм о выживании, где динозавры нападают так же неумолимо, как ксеноморфы в «Чужих».. Но Спилберг успел первым — буквально на несколько часов. И, как признаёт сегодня Кэмерон, возможно, так было к лучшему. Вот та самая цитата, которой он всё объяснил:

«Стивен Спилберг был тем, кто должен был снять „Парк Юрского периода“. Я — точно нет. Потому что сделал бы фильм слишком пугающим и со взрослым рейтингом. Это были бы „Чужие“, но с динозаврами».

Что бы получилось у Кэмерона

Сказано — представлено. У Кэмерона не было бы детей, убегающих от велоцирапторов по кухне. Не было бы трогательных моментов с диплодоками. Там были бы люди, вооружённые до зубов, и динозавры, которые нападают не ради аттракциона, а ради ужаса. Тот случай, когда зрители выходили бы из кинотеатра в лёгком посттравматическом состоянии.

И всё же режиссёр абсолютно спокойно признаёт: Спилберг сделал правильный фильм — культовый, светлый, зрелищный. Тот, который можно смотреть всей семьёй, не проверяя возрастные рейтинги. А его версия могла бы стать классикой… но совсем другого жанра.

