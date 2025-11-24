Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Это были бы "Чужие", но с динозаврами»: что хотел снять Кэмерон в «Парке Юрского периода» — и почему хорошо, что снял Спилберг

«Это были бы "Чужие", но с динозаврами»: что хотел снять Кэмерон в «Парке Юрского периода» — и почему хорошо, что снял Спилберг

24 ноября 2025 20:04
Кадр из сериала «Чужой: Земля», фильма «Парк Юрского периода» (1993)

Спилберг его опередил всего на несколько часов.

Что было бы, если бы главный динопарк планеты доверили не Спилбергу, а человеку, который взорвал кино «Терминатором» и «Чужими»?

Представьте себе: вы открываете журнал, а там — признание Джеймса Кэмерона, от которого у фанатов фантастики немедленно поднимается давление. Оказывается, культовый «Парк Юрского периода» мог выглядеть совсем иначе. Жёстче. Темнее. И, пожалуй, страшнее любого тирекса.

Как Кэмерон почти забрал себе динозавров

История стара, как блокбастеры 90-х. Майкл Крайтон выпускает роман, продюсеры спешат выкупать права — и среди желающих оказывается не кто-нибудь, а сам Кэмерон.

Он уже видел перед собой не семейное приключение, а жёсткий фильм о выживании, где динозавры нападают так же неумолимо, как ксеноморфы в «Чужих».. Но Спилберг успел первым — буквально на несколько часов. И, как признаёт сегодня Кэмерон, возможно, так было к лучшему. Вот та самая цитата, которой он всё объяснил:

«Стивен Спилберг был тем, кто должен был снять „Парк Юрского периода“. Я — точно нет. Потому что сделал бы фильм слишком пугающим и со взрослым рейтингом. Это были бы „Чужие“, но с динозаврами».

Что бы получилось у Кэмерона

Сказано — представлено. У Кэмерона не было бы детей, убегающих от велоцирапторов по кухне. Не было бы трогательных моментов с диплодоками. Там были бы люди, вооружённые до зубов, и динозавры, которые нападают не ради аттракциона, а ради ужаса. Тот случай, когда зрители выходили бы из кинотеатра в лёгком посттравматическом состоянии.

И всё же режиссёр абсолютно спокойно признаёт: Спилберг сделал правильный фильм — культовый, светлый, зрелищный. Тот, который можно смотреть всей семьёй, не проверяя возрастные рейтинги. А его версия могла бы стать классикой… но совсем другого жанра.

Читайте также: Кто же такой Оцеллус в сериале «Чужой: Земля»: этот монстр может стать кошмаром даже для ксеноморфов

Фото: Кадр из сериала «Чужой: Земля», фильма «Парк Юрского периода» (1993)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
С 1987 по 2025 год: настоящая эволюция Хищника — вся хронология охотника в правильном порядке С 1987 по 2025 год: настоящая эволюция Хищника — вся хронология охотника в правильном порядке Читать дальше 25 ноября 2025
У «Алиты» рейтинг 7,3, но Кэмерон верит в успех этой истории: у культового аниме будет продолжение – сразу после третьего «Аватара» У «Алиты» рейтинг 7,3, но Кэмерон верит в успех этой истории: у культового аниме будет продолжение – сразу после третьего «Аватара» Читать дальше 23 ноября 2025
Когда выйдут «Пять ночей с Фредди 2»? Точная дата премьеры уже известна и она стала ключом к новой тайне аниматроников Когда выйдут «Пять ночей с Фредди 2»? Точная дата премьеры уже известна и она стала ключом к новой тайне аниматроников Читать дальше 21 ноября 2025
В СССР эти фильмы с Дхармендрой любили миллионы, а теперь актера нет с нами: 3 самых знаковых ленты с участием звезды Болливуда В СССР эти фильмы с Дхармендрой любили миллионы, а теперь актера нет с нами: 3 самых знаковых ленты с участием звезды Болливуда Читать дальше 25 ноября 2025
Миллионы уже смотрят «Добро пожаловать в Дерри»: в трейлере к 6 серии наконец-то показали человеческое лицо Пеннивайза без грима (фото) Миллионы уже смотрят «Добро пожаловать в Дерри»: в трейлере к 6 серии наконец-то показали человеческое лицо Пеннивайза без грима (фото) Читать дальше 25 ноября 2025
Всплакнули на «Ките», за который Фрейзер получил «Оскар»? Он готов вновь растрогать всех в новом фильме — даже 270-килограммового грима не понадобилось Всплакнули на «Ките», за который Фрейзер получил «Оскар»? Он готов вновь растрогать всех в новом фильме — даже 270-килограммового грима не понадобилось Читать дальше 25 ноября 2025
Этот фильм не спасли ни Джонни Депп, ни Эмбер Херд: у нуарного детектива позорные 0% на RT Этот фильм не спасли ни Джонни Депп, ни Эмбер Херд: у нуарного детектива позорные 0% на RT Читать дальше 25 ноября 2025
Один из самых трогательных новогодних фильмов: в чем феномен фильма «Рождество на двоих» Один из самых трогательных новогодних фильмов: в чем феномен фильма «Рождество на двоих» Читать дальше 25 ноября 2025
Астерикс и Обеликс уедут из Галлии: новая премьера в культовой франшизе забросит героев очень далеко Астерикс и Обеликс уедут из Галлии: новая премьера в культовой франшизе забросит героев очень далеко Читать дальше 25 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше