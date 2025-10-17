Меню
«Это была суровая зима»: фанаты уверены, что Шрек сожрал собственных сыновей — вот как к этому пришли

17 октября 2025 20:33
Кадр из мультфильма «Шрек»

Сказка, которая перестала быть детской. Жуткая теория, которая пугает даже взрослых.

Шрек снова возвращается — и вместе с ним зелёное семейство, которое мы не видели уже пятнадцать лет. Но дебютный тизер «Шрека 5» вызвал не только ностальгию, а и… тревогу. Где все дети Шрека и Фионы?

Почему в ролике показана лишь дочь Фелиция, которую озвучивает Зендея, а два сына — Фергус и Фаркл — будто исчезли? И фанаты уже придумали объяснение, от которого мороз по коже.

Когда сказка становится жуткой

Интернет всерьёз обсуждает версию, будто Шрек съел своих сыновей. Звучит как бред, но есть зацепка. В «Шреке 3» герой рассказывал, что его отец когда-то пытался съесть его самого — «купал в соусе барбекю» и «укладывал спать с яблоком во рту». Тогда это была шутка, но теперь зрители увидели в ней тревожный намёк: может, у огров семейные традиции — так себе?

Кадр из мультфильма «Шрек»

«Это была суровая зима…»

На Reddit под трейлером уже спорят: «Вы реально думаете, что Шрек мог съесть собственных детей?» — спрашивает один пользователь. «Ну, это была суровая зима», — отвечает другой.

Шутки шутками, но в анимации DreamWorks и правда не всегда всё идёт по сказочным законам: вспомните, как «Шрек навсегда» показал мрачную альтернативную вселенную, где Фиона воюет с ограми, а Шрек мечтает, чтобы его вообще не существовало.

Или всё проще?

Более доброжелательная версия: сыновей просто не показали, чтобы не перегружать тизер. В центре внимания — Фелиция и новая героиня в исполнении Зендаи. Остальных, возможно, приберегли для сюрприза.

К тому же официально подтверждены лишь Майк Майерс, Кэмерон Диас, Эдди Мёрфи и Зендея — о детях пока молчок.

Болото полное тайн

Так что это может быть не трагедия, а маркетинговый трюк: заставить фанатов гадать и ждать. Но согласитесь, мысль о том, что где-то в болоте зарыта тайна, делает возвращение «Шрека» ещё заманчивее. Если в этом фильме и есть монстры, то они давно живут в наших теориях.

Фото: Кадр из мультфильма «Шрек»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
