Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Это была эксплуатация, а не осмысление»: почему Быков отказался снимать «Метод» дальше, но все же вернулся в 3 сезоне

«Это была эксплуатация, а не осмысление»: почему Быков отказался снимать «Метод» дальше, но все же вернулся в 3 сезоне

15 ноября 2025 12:19
Кадр из сериала «Метод»

Принципиальности режиссера можно позавидовать.

Когда первый сезон «Метода» вышел в 2015 году, его восприняли как событие — редкий для российского телевидения мрачный, глубоко моральный триллер с философией, болью и грязью. Юрий Быков создал историю, в которой за расследованием преступлений стоял не просто детектив, а внутренний ад человеческой души. После этого режиссёр ушёл из проекта и долгое время отказывался возвращаться.

Почему Быков сказал «нет»

Быков не скрывал, что ему неоднократно предлагали снять продолжение. Но, по его словам, все идеи, которые приносили продюсеры, казались вторичными: просто новые убийства, те же герои, то же настроение — без смысла.

«Это была эксплуатация, а не осмысление», — говорил он.

Режиссёр считал, что история Меглина завершилась: герой прожил свой путь, и любое продолжение разрушит логику, выстроенную в первом сезоне.

Такое отношение — редкость в индустрии, где успех почти всегда требует продолжений. Быков отказался играть в серийность, выбрав честность к себе и зрителю.

Что изменилось к третьему сезону

Кадр из сериала «Метод»

Прошло почти десять лет, и предложение вновь поступило. Но теперь в команде появился новый шоураннер — Максим Полинский («Мажор», «Райцентр»), а вместе с ним — свежая идея. Концепция третьего сезона обещает не повторять старое, а использовать знакомых персонажей, чтобы рассказать новую историю — о сегодняшней России, её страхах и изломах.

Быков объяснил: теперь он увидел возможность сделать не просто продолжение, а настоящую драму времени — «яркую, насыщенную, реалистичную». И в этом, пожалуй, главный ответ: режиссёр вернулся не к «Методу» как бренду, а к самому себе — к тому стилю, в котором он умеет говорить с обществом напрямую.

Третий сезон может стать не реанимацией старого успеха, а его переосмыслением — новым взглядом на зло, которое уже не скрывается в тенях.

Ранее мы писали: Эти 5 сериалов пытались повторить вайб «Очень странных дел»: не у всех получилось, но они все равно стали хитами.

Фото: Кадр из сериала «Метод»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Пока заинтересовали Ангел, Бобер и Бабочка»: почему фанаты обсуждают свежие постеры «Метода-3» больше, чем сам тизер (фото) «Пока заинтересовали Ангел, Бобер и Бабочка»: почему фанаты обсуждают свежие постеры «Метода-3» больше, чем сам тизер (фото) Читать дальше 15 ноября 2025
Авторы назвали точную дату выхода «Тоннеля»: заодно раскрыли, почему мафия охотится именно за героиней Боярской Авторы назвали точную дату выхода «Тоннеля»: заодно раскрыли, почему мафия охотится именно за героиней Боярской Читать дальше 16 ноября 2025
1 000 000 зрителей только за сутки: грандиозный финал «Камбэка» обеспечил хиту второй сезон 1 000 000 зрителей только за сутки: грандиозный финал «Камбэка» обеспечил хиту второй сезон Читать дальше 16 ноября 2025
Netflix пересняли хит Юрия Быкова и все переврали: «Зачем они это сделали, я не понимаю» Netflix пересняли хит Юрия Быкова и все переврали: «Зачем они это сделали, я не понимаю» Читать дальше 16 ноября 2025
Зрители «ИВИ» прямо сейчас запоем смотрят эти 3 проекта: на первом месте нашумевший сериал «Константинополь» Зрители «ИВИ» прямо сейчас запоем смотрят эти 3 проекта: на первом месте нашумевший сериал «Константинополь» Читать дальше 15 ноября 2025
Мама-Кошка и Папа-Котя часто балуют Коржика, Карамельку и Компота слойками с абрикосами: скорее записывайте этот простой рецепт Мама-Кошка и Папа-Котя часто балуют Коржика, Карамельку и Компота слойками с абрикосами: скорее записывайте этот простой рецепт Читать дальше 15 ноября 2025
Сначала кажется, что он самый справедливый — а потом все рушится: 10 фатальных просчетов Вовы Адидаса, которые сломали пацана Сначала кажется, что он самый справедливый — а потом все рушится: 10 фатальных просчетов Вовы Адидаса, которые сломали пацана Читать дальше 14 ноября 2025
Новая серия «Маши и Медведя» «Весело, весело склеим Новый год!» удивила: героиня сменила сарафан, сняла платок, а просмотры растут как на дрожжах Новая серия «Маши и Медведя» «Весело, весело склеим Новый год!» удивила: героиня сменила сарафан, сняла платок, а просмотры растут как на дрожжах Читать дальше 14 ноября 2025
Кто сказал, что «Невский» не смогут превзойти? НТВ делает ставку на «Лешего» — уникальные кадры со съемочной площадки уже в Сети Кто сказал, что «Невский» не смогут превзойти? НТВ делает ставку на «Лешего» — уникальные кадры со съемочной площадки уже в Сети Читать дальше 14 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше