Это был риск на грани безумия: как снимали посадку самолета Ту-134 в «Невероятных приключениях итальянцев в России»

Пилоты шесть раз посадили авиалайнер и все ради одного легендарного кадра.

Какой же самолёт посадили прямо на дорогу в фильме «Невероятные приключения итальянцев в России»? Этот вопрос зрители задают до сих пор, пересматривая легендарную комедию.

Ответ прост: для съёмок выбрали Ту-134, один из самых узнаваемых лайнеров советской эпохи. Но сама сцена с его посадкой на «шоссе» оказалась не менее увлекательной, чем сюжет фильма.

Где проходили съёмки

Чтобы реализовать задумку режиссёров, съёмочную группу отправили в Ульяновск. Там, на аэродроме Ульяновской школы высшей лётной подготовки, нашли подходящую площадку с бетонным покрытием толщиной в полметра. Этого требовала техника безопасности: лайнер весил немало, и для такой посадки нужна была идеальная полоса.

Как загримировали дорогу

Полосу «переодели» под обычное шоссе. Поставили киоск, бочку с квасом, несколько легковых машин. При этом за рулём были исключительно лётчики, а не актёры — чтобы мгновенно реагировать, если что-то пойдёт не так. Самолёт сажали шесть раз, и каждый раз трюк выполняли безупречно.

Детали, которые заметят внимательные

На экране кажется, будто Ту-134 катится прямо по дороге среди автомобилей. Но если приглядеться, в кадрах можно заметить детали аэродрома: радиолокационное оборудование и элементы взлётной полосы. Эти огрехи только добавляют сцене колорита: реальность словно пробивается сквозь кино.

Так, один из самых эффектных эпизодов фильма оказался настоящим испытанием для пилотов и операторов — и при этом подарил зрителям сцену, которая до сих пор вызывает восторг.

