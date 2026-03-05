Меню
Это будет «бомба»: что ждет зрителей в шестом сезоне «Первого отдела» — личная драма Брагина и не только

5 марта 2026 11:21
Кадр из сериала «Первый отдел»

Только завершился пятый сезон, а уже снимают шестой.

В Санкт-Петербурге начались съемки нового сезона сериала «Первый отдел». В центре повествования — таинственные убийства и личные драмы героев.

Стартовал шестой сезон популярного телепроекта. На этот раз авторы решили выйти за рамки привычных сюжетов и перенести расследования на международный уровень. Как сообщает Peterburg2.ru, зрителей ожидают истории, основанные на реальных событиях, которые когда-то занимали первые полосы газет.

Главные персонажи следователь Юрий Брагин и его напарник Шибанов окажутся вовлечены в дела с высокими ставками. В этом сезоне им предстоит разбирать не только преступления, случившиеся в Санкт-Петербурге, но и дела, произошедшие за границей. Среди них — загадочная гибель стюардессы в роскошном отеле Дубая и жестокое убийство обеспеченной пары, совершенное далеко от родных мест.

Особое внимание уделяется личной драме Юрия Брагина. Герой сталкивается с трудным выбором: продолжать службу или признать, что цена профессии становится слишком высокой.

Однако главная интрига заключается в возвращении к одному из самых резонансных преступлений 90-х годов. В центре внимания окажется дело об убийстве Игоря Талькова, которое долгое время оставалось нераскрытым. Сценаристы обещают показать, как спустя годы следствие выходит на завершающий этап, и имя стрелявшего перестаёт быть загадкой. Такой подход не только возвращает зрителей в эпоху бурных перемен, но и заставляет задуматься о цене справедливости.

Консультирует съемочную группу опытный следователь Юрий Яшков, возглавляющий первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Санкт-Петербургу. Если создатели действительно реализуют все заявленные идеи, шестой сезон «Первого отдела» может стать самым напряженным и обсуждаемым в истории проекта.

Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
