Это аниме студии Ghibli стало легендой, но Миядзаки забросил историю на полпути: на самом деле это — трилогия

Фильмы Хаяо Миядзаки давно стали классикой анимации. Но один из самых любимых проектов студии Ghibli до сих пор считается незавершенным. Речь идет о «Ходячем замке», история которого на самом деле намного больше, чем показали в фильме.

История Хаула и Софи на самом деле не закончилась

Фильм «Ходячий замок» вышел в 2004 году и стал одним из самых популярных проектов студии Ghibli. Однако многие зрители не знают, что оригинальный роман Дианы Уинн Джонс — это целая трилогия.

После событий первой истории судьба Хаула и Софи продолжается в книгах «Воздушный замок» и «Дом множества путей». В продолжениях герои женятся, у них рождается сын Морган, но спокойной жизни у них не получается.

Новые герои и новые приключения

В продолжениях появляются новые главные персонажи — Абдулла и Чармейн. Однако Хаул и Софи остаются важной частью сюжета.

Героям предстоит столкнуться с джиннами, магией и новыми опасностями. При этом атмосфера историй остается легкой, волшебной и очень похожей на стиль Studio Ghibli.

Почему Studio Ghibli стоит вернуться к этой истории

Хотя студия редко делает продолжения, эти книги можно экранизировать как самостоятельные фильмы. При этом они расширяют мир «Ходячего замка» и дают возможность снова увидеть любимых героев.

Кроме того, обе истории идеально подходят под фирменный стиль Ghibli — волшебство, приключения и трогательные персонажи.

История, которую стоит продолжить

Фанаты уже много лет надеются увидеть продолжение «Ходячего замка». И у студии Ghibli действительно есть готовая основа для новых фильмов.

Возможно, однажды история Хаула и Софи получит продолжение — и тогда один из самых любимых фильмов Миядзаки наконец станет полноценной трилогией.