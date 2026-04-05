Это аниме студии Ghibli стало легендой, но Миядзаки забросил историю на полпути: на самом деле это — трилогия

5 апреля 2026 13:17
Кадр из фильма «Ходячий замок»

Возможно, зрители еще увидят продолжение.

Фильмы Хаяо Миядзаки давно стали классикой анимации. Но один из самых любимых проектов студии Ghibli до сих пор считается незавершенным. Речь идет о «Ходячем замке», история которого на самом деле намного больше, чем показали в фильме.

История Хаула и Софи на самом деле не закончилась

Фильм «Ходячий замок» вышел в 2004 году и стал одним из самых популярных проектов студии Ghibli. Однако многие зрители не знают, что оригинальный роман Дианы Уинн Джонс — это целая трилогия.

После событий первой истории судьба Хаула и Софи продолжается в книгах «Воздушный замок» и «Дом множества путей». В продолжениях герои женятся, у них рождается сын Морган, но спокойной жизни у них не получается.

Новые герои и новые приключения

В продолжениях появляются новые главные персонажи — Абдулла и Чармейн. Однако Хаул и Софи остаются важной частью сюжета.

Героям предстоит столкнуться с джиннами, магией и новыми опасностями. При этом атмосфера историй остается легкой, волшебной и очень похожей на стиль Studio Ghibli.

Почему Studio Ghibli стоит вернуться к этой истории

Хотя студия редко делает продолжения, эти книги можно экранизировать как самостоятельные фильмы. При этом они расширяют мир «Ходячего замка» и дают возможность снова увидеть любимых героев.

Кроме того, обе истории идеально подходят под фирменный стиль Ghibli — волшебство, приключения и трогательные персонажи.

История, которую стоит продолжить

Фанаты уже много лет надеются увидеть продолжение «Ходячего замка». И у студии Ghibli действительно есть готовая основа для новых фильмов.

Возможно, однажды история Хаула и Софи получит продолжение — и тогда один из самых любимых фильмов Миядзаки наконец станет полноценной трилогией.

Фото: Кадр из фильма «Ходячий замок»
Анастасия Луковникова
