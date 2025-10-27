Это аниме сделало невозможное: за пару недель 100% одобрения критиков и больше 100 млн долларов в кассу — даже для MAPPA это феномен

Полнометражное аниме «Человек-бензопила: История Резе» стало главным сюрпризом мировой кассы этой осени.

Ему удалось невозможное — за считаные недели проката лента заработала более 100 миллионов долларов и получила 100 % одобрения критиков на Rotten Tomatoes.

Даже для студии MAPPA, привыкшей к успехам «Атаки титанов» и «Джиу-джитсу кайсен», это звучит как новая вершина.

Японский феномен

Фильм продолжает историю Денджи — охотника на демонов с бензопилой вместо сердца, который сталкивается с загадочной девушкой Резе.

Их встреча становится началом не только новой любовной линии, но и новой войны между демонами и людьми.

Картина вышла под брендом Sony и Crunchyroll, а в Японии её прокатывает Toho. За режиссуру отвечает Тацуя Ёшихара, тот самый, кто превращает экшен в искусство.

Цифры, которые не снились Голливуду

Только за первые уикенды фильм собрал 108 миллионов долларов по миру, из них почти 19 миллионов пришлись на Корею, где зрители устроили настоящий аниме-бум.

На Rotten Tomatoes — 100 % от критиков и 99 % от зрителей, что делает картину одним из самых высоко оценённых проектов года.

На фоне крупных релизов Disney и Universal этот результат выглядит почти издевательски уверенно.

Почему именно это аниме выстрелило

Секрет прост: «Человек-бензопила» вырос из жанра и перешагнул его рамки. Здесь не просто борьба с демонами, а исследование одиночества, власти и человеческой природы.

MAPPA сохранила брутальный стиль манги, добавив кинематографичность уровня live-action-фильма. Зрители называют проект «диким, эмоциональным и невозможным для забвения».

Аналитики уже сравнивают «Историю Резе» с феноменом «Унесённых призраками» по влиянию на массового зрителя. Похоже, в мире блокбастеров появился новый хищник — и у него в руках бензопила.

