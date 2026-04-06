Это аниме от автора «Стального алхимика» уже называют хитом сезона: где смотреть «Цугаи загробного мира»

В начале апреля состоялся глобальный релиз нового аниме-сериала «Цугаи загробного мира». Режиссёром проекта выступил Хирому Аракава — тот самый создатель культового «Стального алхимика».

Сюжетная линия

В центре повествования — двойняшки Юру и Аса, которых разлучили ещё в детстве. Юру живёт в глухой горной деревне, полностью отрезанной от благ цивилизации. Он наблюдает за инверсионными следами от пролетающих самолётов и называет их «драконьим газом».

Безмятежная жизнь рушится в одночасье, когда на поселение нападают вертолёты с вооружёнными людьми. Мальчик внезапно осознаёт: всё, что он знал о себе, о сестре и о родной деревне, оказалось ложью.

В этом мире некоторые люди способны управлять особыми парными сверхъестественными созданиями — цугаи. Согласно пророчеству, именно близнецам суждено подчинить их всех.

Первые рецензии

Критики встретили сериал благосклонно и опубликовали свои впечатления сразу после премьеры. Среди достоинств называют фирменный почерк Аракавы, энергичные боевые сцены и неожиданно мрачную атмосферу первой серии.

Ресурс Anime News Network отметил, что имя автора «Стального алхимика» уже само по себе служит знаком качества, а студия обеспечила шоу яркую и визуально привлекательную картинку. Всего запланировано два блока эпизодов, которые будут выходить еженедельно.

Где смотреть и другие факты

«Цугаи загробного мира» уже доступны на Crunchyroll. Оригинальная манга, по мотивам которой снято аниме, публикуется с 2021 года и на сегодняшний день разошлась общим тиражом более 4 миллионов экземпляров.