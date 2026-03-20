Это аниме не зря так похоже на советскую сказку: в 1980 году в Японии полностью пересняли новогодний мультик СССР — иностранцы смотрят до сих пор

20 марта 2026 21:02
Кадр из мультфильма «Двенадцать месяцев»

Художники бережно воссоздали атмосферу. 

В мире аниме до сих пор попадаются диковинные вещи, о которых мало кто помнит, хотя они заслуживают внимания не меньше громких хитов. Одна из таких находок — японская студия, которая взяла и чуть ли не покадрово пересняла советский новогодний мультфильм середины прошлого века.

Идея аниме

В конце семидесятых режиссёры взялись за амбициозный проект — цикл «Знаменитые сказки мира», где классические сюжеты пропускали через японскую оптику. В ход пошло всё: от «Лебединого озера» до «Дюймовочки». И когда встал вопрос о «Двенадцати месяцах», выбор пал на советский вариант вовсе не случайно — в те годы наша анимация в Японии была на особом счету.

Её ценили не за идеологию, а за удивительную способность говорить с детьми о серьёзном без скуки и нравоучений. Японская версия бережно сохранила маршаковский сюжет: капризная королева требует подснежники посреди зимы, мачеха гонит падчерицу в лес, и та, замёрзшая, выходит на огонёк, где у костра сидят двенадцать братьев.

Различия в версиях

При сравнении двух версий сразу бросается в глаза, как культурный код меняет даже знакомую историю. Японскую падчерицу зовут Анной, и она совсем не похожа на ту бойкую девчонку, которую мы помним с детства. В ней нет ни тени протеста — всё, что посылает судьба, она принимает со спокойствием, не спорит, не перечит, просто плывёт по течению.

Братья-месяцы ведут себя не как сказочные волшебники, а как умудрённые наставники — никаких заклинаний, только терпеливые объяснения, почему в зимнем лесу не может вдруг наступить весна. Видимо, создатели решили, что японским детям, которые снег видели разве что на картинках, нужен небольшой ликбез.

Королева стала ещё капризнее и вздорнее, зато профессор рядом с нею заметно смягчился. И всё же, если отвлечься от этих деталей, визуально аниме удивительно точно повторяет советский мультфильм: та же акварельная мягкость, приглушённые тона, размеренный ритм.

Отзывы иностранцев

Как и другие серии того же цикла, «Двенадцать месяцев» открыли японским детям дверцу в мир незнакомых, «экзотических» сказок. На зарубежных киносайтах до сих пор попадаются тёплые отзывы.

«Смотрела эту историю каждое Рождество, и она навсегда осталась в сердце», «Впервые узнал эту сказку благодаря японской версии и остался в восторге», «Старая лента до сих пор выигрывает у большинства современных мультфильмов», — пишут на IMDb.

Фото: Кадры из мультфильмов «Двенадцать месяцев» (1956), «Двенадцать месяцев» (1980)
Светлана Левкина
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
