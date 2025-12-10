Меню
Это аниме не зря называют японским «Великолепным веком»: вот только там все наоборот — место Хюррем занял молодой наложник

10 декабря 2025 14:15
Кадры из сериала «Великолепный век», мультфильма «Ооку: Внутренние покои» (2023)

У проекта средние оценки.

Сериал «Великолепный век» оказал феноменальное влияние на мировую телевизионную индустрию, выйдя далеко за рамки обычного успеха зарубежной продукции. Его рецепт — смесь масштабной исторической драмы, сложных дворцовых интриг и сильных женских персонажей — оказался настолько универсальным и захватывающим, что породил целую волну подражаний и локальных адаптаций по всему миру.

Есть свой «Великолепный век» и в Японии. По крайней мере, аниме «Ооку: Внутренние покои» часто так называют.

Сюжет мультфильма «Ооку: Внутренние покои»

Действие разворачивается в 1716 году, в эпоху Эдо, но это совсем не та Япония, которую мы знаем. Уже восемьдесят лет страну опустошает загадочная эпидемия красной оспы, которая смертельна исключительно для мужчин.

В результате выжившие мужчины стали редким и оберегаемым ресурсом — их осталась лишь четверть, и их главная роль — продолжение рода. Вся власть, управление и ключевые профессии перешли к женщинам.

Во главе страны стоит сёгун Иэцугу Токугава, а в столице возвышается замок Эдо, где расположен знаменитый квартал Ооку. Это не просто гарем, а тщательно охраняемое сообщество трёх тысяч самых красивых и образованных мужчин со всей империи, предназначенных для сёгуна.

Именно туда и попадает Юносин Мидзуно. Он соглашается на жизнь в золотой клетке, рассчитывая, что высокое положение обеспечит достойное существование его семье, даже если ради этого придётся пожертвовать личной свободой и возможностью настоящей любви.

Кадр из мультфильма «Ооку: Внутренние покои»

Детали мультфильма «Ооку: Внутренние покои»

«Ооку: Внутренние покои» — это как знаменитый «Великолепный век», только в Японии и все там наоборот. Вместо Хюррем тут — привлекательный юноша, а султана Суйлемана заменила правительница, окруженная мужским гаремом

Визуально сериал завораживает красотой традиционных японских интерьеров, роскошными кимоно и картинкой, за которой скрываются трагедии и безжалостная политика. Однако стоит быть готовым к некоторым особенностям: обилие японских имён и титулов поначалу может сбивать с толку, а анимационная рисовка иногда кажется простоватой тем, кто ждёт актёрской игры как у Мерьем Узерли.

Кроме того, тема сильного женского правления может показаться затянутой. Проект держит средние зрительские оценки — 7.0 на Кинопоиске и 7.1 на IMDb.

Кадр из мультфильма «Ооку: Внутренние покои»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что историки раскрыли правду о настоящем гареме Селима.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век», мультфильма «Ооку: Внутренние покои» (2023)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
