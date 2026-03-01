Меню
Это аниме громко назвали идеальной заменой «Соло-прокачки», но не спешите: Джин-Ву все равно в 10 раз круче

1 марта 2026 15:42
Кадр из сериала «Мастера на все руки выгнали из отряда героев»

Критики поспешили с выводами после первых эпизодов.

Crunchyroll пытался заполнить пустоту после «Соло-прокачки», запустив новое аниме «Мастера на все руки выгнали из отряда героев». Но уже после девяти эпизодов стало ясно, что этот герой далеко не тянет на сравнение с Сон Джи-ву.

Почему «Мастер на все руки» не заменяет Solo Leveling

Главный персонаж Орун Дюра, 18-летний искатель приключений, с самого начала кажется слишком предсказуемым. Он вроде бы слабый, его исключают из отряда, но на самом деле он прокачан сверх меры, а его успехи выглядят легко и скупо, без настоящей борьбы. Даже эпизоды с Черным драконом выглядят эффектно на экране, но режиссура и темп повествования подкачали.

Слабые стороны сюжета и анимации

Сюжет часто отвлекается на мелкие детали — обучение Оруна и нового поколения героев, намеки на его загадочную историю, интриги с Сионом — но всё это не компенсирует шаблонность персонажей и предсказуемые конфликты. Анимация студии animation studio42 впечатляет ближними боями в первом эпизоде, но к середине сезона CGI и визуальные эффекты становятся заметно хуже.

Подводим итог

«Мастер на все руки» — это аниме с яркими моментами, но оно не заменяет «Соло-прокачку». Интерес к Оруну быстро угасает из-за клишированного сюжета, медленного раскрытия истории и второстепенных гаремных линий. Похоже, что в 2026 году от такого проекта ожидали гораздо большего.

Фото: Кадр из сериала «Мастера на все руки выгнали из отряда героев»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
