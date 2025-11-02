Это аниме 2025 года собирает полные залы по всему миру: смотрят даже те, кто далек от жанра

Сделано не для фанатов, а для всех зрителей.

Казалось бы, что может отпугнуть обычного зрителя сильнее, чем парень с бензопилами вместо рук и головы? А вот и нет — новый полнометражный фильм «Человек-бензопила: История Резе» собирает полные залы даже у тех, кто обычно обходит аниме стороной.

Аниме без «аниме»

В отличие от большинства японских франшиз, где перед фильмом нужно пересмотреть сто серий, «Человек-бензопила» — это редкий случай, когда можно просто прийти в кино и всё понять. У сериала пока лишь один сезон, двенадцать серий, и фильм стартует практически с чистого листа — без перегрузки именами, прошлым и метафизикой.

Это и делает его идеальным для новичков. Не нужно разбираться, кто чей брат, кто переродился, и какой демон воплощает философию боли. Здесь всё просто: парень по имени Дэндзи, его дьявольская собака и бензопильная безуминка, которая превращает бойню в почти романтическую притчу.

Меньше пафоса — больше человечности

«Человек-бензопила» не пытается быть героическим. Его персонажи — не спасители, а рабочие сверхъестественного мира, охотники на чудовищ, которые ругаются, страдают и совершают глупости. Дэндзи не мечтает о славе: он хочет вкусного ужина, девушки и покоя. Его напарник Аки движим местью, а не доблестью.

Фудзимото — автор оригинальной манги — превращает привычный шаблон «борьбы добра со злом» в грязную, странно человечную историю, где демоны часто понятнее людей. И именно эта честность — без романтики, без «силы дружбы» и фальшивых моралей — делает «Бензопилу» ближе к инди-драме, чем к шонену.

Красота в крови

Студия MAPPA снова выдала визуальный шедевр. Камера движется, как в артхаусе, свет и тени создают ощущение настоящего города, а не мультяшного Токио. Да, кровь и безумие тут льются рекой, но не ради шока — в каждом кадре чувствуется ирония и боль.

И посреди всего этого безумия — неожиданно трогательная история любви между Дэндзи и Резе. Сцены между ними почти кинематографичны по-голливудски: искра, обман, отчаяние — и всё это на фоне апокалипсиса.

Почему этот фильм стоит увидеть

«Человек-бензопила: История Резе» — это не просто экшен. Это зеркало современной культуры: где смешно и страшно одновременно, где герой идёт по жизни не ради мира, а ради себя — и в этом его человечность.

Даже если вы никогда не включали аниме, этот фильм вас не отпугнет. Он снят как настоящее кино — со вкусом, драматургией и той самой энергией, которой так не хватает жанру.

Да, здесь всё хлещет и визжит. Но за бензопилами — сердце. И оно бьётся громко.

