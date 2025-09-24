Меню
20 000 000 зрителей посмотрели и сказали, что «это 10 из 10» : почему сериал «Западное крыло» заслужил рекордные 26 «Эмми» и любовь президентов США

24 сентября 2025 10:23
Кадр из сериала «Западное крыло»

Зря вы его пропустили. Политика бывает весьма увлекательной.

Думаете, что политика — это скучно? «Западное крыло» — это не просто сериал NBC конца 90-х, а рекордсмен по наградам. За семь сезонов он собрал 26 премий «Эмми» и два «Золотых глобуса», а в первые годы у экранов собирал до 20 миллионов зрителей.

В опросах газеты New York Times герой Мартина Шина, президент Джед Бартлет, обгонял в популярности Клинтона, Буша и даже Обаму. Такой результат не снился ни одному другому телепроекту.

Почему его стоит смотреть

Главная сила сериала — в темпе и диалогах. Соркин превратил каждую сцену в интеллектуальный марафон, где герои решают судьбы страны на бегу. Сюжеты переплетены так плотно, что иногда зрителям приходилось пересматривать эпизоды. Но именно эта насыщенность и сделала «Западное крыло» культовым. Один из зрителей писал:

«Сериал не оставляет равнодушным, ведь он показывает закулисье политической борьбы (пусть лишь небольшую часть и с весьма узкого ракурса, но все же), компромиссов и жестких решений. Я всегда буду горячим поклонником "Западного крыла", чего и Вам желаю. Это 10 из 10».

Реализм вместо глянца

Сериал не продаёт сказки про богатых политиков. Напротив, он показывает будни: коробка лапши на рабочем столе, тесные кабинеты, бессонные ночи. И всё это на фоне серьёзных тем — от палестино-израильского конфликта до борьбы с терроризмом.

«При всём идеализме характеров сценаристы правдиво изобразили устройство Белого дома, быт и повседневное существование высших чиновников администрации».

Идеализм, в который верят

Шоу называют «политической порнографией для либералов», но именно в этом и его магия: оно показывает, каким политика могла бы быть. Актёрский состав — Мартин Шин, Джон Спенсер, Брэдли Уитфорд — сделал персонажей живыми и убедительными.

«Аарон Соркин создал потрясающий сериал, насыщенный великолепными диалогами, острым юмором и, пожалуй, желанием положительных изменений».

В результате «Западное крыло» остаётся эталоном политической драмы — шоу, которое одновременно вдохновляет, злит и заставляет верить, что идеалы в политике возможны. И да, на Imdb у него рейтинг 8,9, что тоже уже довольно говорящий показатель.

Фото: Кадр из сериала «Западное крыло»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
