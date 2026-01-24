Этим российским сериалом восхищался сам Стивен Кинг: но после показа на Netflix в ленте нашли скандальный плагиат

Проект наделал шума во всем мире.

Американский мастер ужасов Стивен Кинг славится своими мрачными триллерами. Как-то раз он сделал неожиданное признание. Писатель назвал российский сериал «Эпидемия» одним из самых сильных проектов в его памяти. Это высокая оценка от признанного гуру жанра.

Но дальнейшая судьба сериала сложилась нелегко. После взлёта международной популярности грянул скандал. Проект оказался в центре громких обвинений. Его создателей заподозрили в заимствовании чужой идеи.

Успех «Эпидемии»

Сериал родился из одноимённого романа Яны Вагнер. Его действие разворачивается в Москве, поражённой неизвестным смертельным вирусом.

Небольшая группа людей решает бежать из охваченного паникой города. Их путь — это постоянная борьба. В дороге всплывают старые секреты и обостряются семейные драмы.

Критики встретили проект очень тепло. Он быстро вышел на международный уровень и был показан на престижных фестивалях.

Интерес к истории проявила и глобальная платформа Netflix. Компания приобрела права на показ сериала. Также было объявлено о планах адаптировать этот напряжённый сюжет для западных зрителей, сняв ремейк.

Скандал с «Эпидемией»

Но затем ситуация вокруг сериала резко изменилась. Всё началось с пристального внимания к его музыке.

Зрители стали сравнивать саундтрек с известными голливудскими работами. Особенно много говорили о творчестве композитора Ханса Циммера.

Пользователи Сети находили явные параллели. Отдельные музыкальные темы из «Эпидемии» напоминали им музыку из фильмов «Начало» и «28 недель спустя». Сходство многим показалось не просто случайным.

Аудитория тут же разделилась на два лагеря. Одни зрители считали, что это всего лишь творческое вдохновение. Другие же увидели в этом очевидное и прямое заимствование.

В соцсетях закипели споры. Люди удивлялись, как подобный момент мог пройти проверку перед выходом на Netflix.