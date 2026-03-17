Этим мясным рулетом был бы доволен даже Алёша Попович: проверенный рецепт для праздничного стола из «Трёх богатырей»

17 марта 2026 20:33
Кадр из мультфильма «Три богатыря и наследница престола» (2018)

Блюдо точно удивит гостей.

Культовые застолья из «Трёх богатырей» — это отдельная часть мультвселенной. В такие минуты даже взрослые зрители начинают мечтать о том, чтобы как следует подкрепиться.

Оказывается, рецепт некоторых блюд не нужно выдумывать — мультипликаторы вдохновлялись реальными угощениями, которые вполне можно повторить на собственной кухне. Никаких волшебных ингредиентов — только то, что найдётся у любой хозяйки. И получится блюдо, от которого даже Алёша Попович не смог бы отказаться.

Мясной рулет в мультфильме

В эпизоде со свадьбой Елисея в мультфильме «Три богатыря и наследница престола» на столе появляется плотный мясной рулет, запечённый так, что хочется немедленно повторить. Для древнерусской кухни такие блюда не были редкостью — скорее всего, прообразом послужил «зверь верчёный», крупный кусок дичи, зажаренный на вертеле.

Однако с приправами стоит быть осторожнее: привычная горчица в привычном виде появилась на Руси заметно позже, чем жили былинные герои. А вот мёд, который использовали для маринадов и сладко-кислых подлив, абсолютно уместен. Если заменить горчицу, например, на ягодное пюре или кислые щи, получится блюдо, близкое к тому, что ели в те времена.

Рецепт

Свиную корейку нужно аккуратно надрезать вдоль, чтобы она раскрылась наподобие книжного переплёта, и немного отбить кухонным молотком. После этого мясо натирают ароматной смесью из мёда, соли, мелко порубленного чеснока и сушёной мяты. Если хочется добавить блюду лёгкую кислинку, можно вмешать в маринад размятые свежие или размороженные ягоды.

Подготовленный пласт туго сворачивают рулетом, перевязывают кулинарной нитью, чтобы сохранил форму, и укладывают на противень. Чтобы мясо в духовке не пересохло, на дно ёмкости наливают немного бульона или жидкой сметаны.

Кадр из мультфильма «Три богатыря и наследница престола» (2018)
Светлана Левкина
Этот кекс без сахара от «Трех котов» можно даже детям и фитоняшкам: рецепт из простых продуктов Этот кекс без сахара от «Трех котов» можно даже детям и фитоняшкам: рецепт из простых продуктов Читать дальше 17 марта 2026
Эти пасхальные куличи по рецепту от «Трех котов» понравятся малышам: такие подавал бы в своем кафе даже папа Котя Эти пасхальные куличи по рецепту от «Трех котов» понравятся малышам: такие подавал бы в своем кафе даже папа Котя Читать дальше 15 марта 2026
В «Свинке Пеппе» человек появляется только один раз: с героиней связана жуткая теория, о которой в Британии детям не рассказывают В «Свинке Пеппе» человек появляется только один раз: с героиней связана жуткая теория, о которой в Британии детям не рассказывают Читать дальше 18 марта 2026
Опытная хулиганка, а зубов как у годоваса: что не так с девочкой из «Маши и Медведя» Опытная хулиганка, а зубов как у годоваса: что не так с девочкой из «Маши и Медведя» Читать дальше 18 марта 2026
Эта сцена в мультике «Гравити Фолз» явно для взрослых: поняли только фанаты «Дюны» Эта сцена в мультике «Гравити Фолз» явно для взрослых: поняли только фанаты «Дюны» Читать дальше 17 марта 2026
Только этот способ и признавали наши бабушки: как красят яйца на Пасху в семье Никиты Михалкова Только этот способ и признавали наши бабушки: как красят яйца на Пасху в семье Никиты Михалкова Читать дальше 17 марта 2026
Что не так с Маринетт: эта теория по «Леди Баг» вывела фанатов из себя — «чушь», «просто бесит» Что не так с Маринетт: эта теория по «Леди Баг» вывела фанатов из себя — «чушь», «просто бесит» Читать дальше 17 марта 2026
Рецепт пирога из «Маши и Медведя» пересылают в родительских чатах по всей стране: дел на 10 минут, а дети довольны весь день Рецепт пирога из «Маши и Медведя» пересылают в родительских чатах по всей стране: дел на 10 минут, а дети довольны весь день Читать дальше 16 марта 2026
Так вот почему герои в «Симпсонах» желтые и такие страшненькие: эта фанатская теория превращает мультик в хоррор-апокалипсис Так вот почему герои в «Симпсонах» желтые и такие страшненькие: эта фанатская теория превращает мультик в хоррор-апокалипсис Читать дальше 16 марта 2026
