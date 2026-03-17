Этим мясным рулетом был бы доволен даже Алёша Попович: проверенный рецепт для праздничного стола из «Трёх богатырей»

Культовые застолья из «Трёх богатырей» — это отдельная часть мультвселенной. В такие минуты даже взрослые зрители начинают мечтать о том, чтобы как следует подкрепиться.

Оказывается, рецепт некоторых блюд не нужно выдумывать — мультипликаторы вдохновлялись реальными угощениями, которые вполне можно повторить на собственной кухне. Никаких волшебных ингредиентов — только то, что найдётся у любой хозяйки. И получится блюдо, от которого даже Алёша Попович не смог бы отказаться.

Мясной рулет в мультфильме

В эпизоде со свадьбой Елисея в мультфильме «Три богатыря и наследница престола» на столе появляется плотный мясной рулет, запечённый так, что хочется немедленно повторить. Для древнерусской кухни такие блюда не были редкостью — скорее всего, прообразом послужил «зверь верчёный», крупный кусок дичи, зажаренный на вертеле.

Однако с приправами стоит быть осторожнее: привычная горчица в привычном виде появилась на Руси заметно позже, чем жили былинные герои. А вот мёд, который использовали для маринадов и сладко-кислых подлив, абсолютно уместен. Если заменить горчицу, например, на ягодное пюре или кислые щи, получится блюдо, близкое к тому, что ели в те времена.

Рецепт

Свиную корейку нужно аккуратно надрезать вдоль, чтобы она раскрылась наподобие книжного переплёта, и немного отбить кухонным молотком. После этого мясо натирают ароматной смесью из мёда, соли, мелко порубленного чеснока и сушёной мяты. Если хочется добавить блюду лёгкую кислинку, можно вмешать в маринад размятые свежие или размороженные ягоды.

Подготовленный пласт туго сворачивают рулетом, перевязывают кулинарной нитью, чтобы сохранил форму, и укладывают на противень. Чтобы мясо в духовке не пересохло, на дно ёмкости наливают немного бульона или жидкой сметаны.