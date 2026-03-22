Этим корейским триллером восхищался даже Тарантино: лента с рейтингом 8,1 снята по жутким реальным событиям

22 марта 2026 12:48
Кадр из фильма «Воспоминания об убийстве»

Достоверность добавила картине дополнительного смысла.

В начале нулевых южнокорейский постановщик Пон Джун Хо выпустил ленту «Воспоминания об убийстве». В основе сюжета — реальные преступления, которые совершались в провинции Хвасон на рубеже до начала 90-х. Расследование по этим делам долгое время не давало результатов.

Эта работа стала значимым этапом в развитии южнокорейского кинематографа. Фильм собрал десятки международных наград и обратил внимание зрителей и критиков на режиссёра.

Обозреватели подчёркивали, что постановщику удалось объединить детективный жанр с острой социальной тематикой. Квентин Тарантино признавался, что считает эту работу одной из любимых.

Сейчас фильм прочно занял место в ряду главных азиатских картин и считается одним из лучших детективов последних десятилетий. Интересно, что спустя много лет личность преступника всё же установили. Это случилось в 2019 году, что добавило ленте дополнительного смысла и исторической значимости.

Сюжет

Действие фильма разворачивается в конце 1980-х в провинции. Местный сотрудник полиции Пак Ду Ман обнаруживает женское тело и приступает к расследованию. В работе он опирается в основном на интуицию и силовые методы допроса, что часто лишь мешает продвижению по делу.

Позже к нему присоединяют следователя из Сеула Со Тхэ Юна. Тот привык руководствоваться фактами и научным подходом. Между напарниками сразу возникает напряжённость из‑за разных методов работы. Пока они тратят время на споры, число жертв продолжает расти.

В круг подозреваемых попадает тихий и ничем не примечательный рабочий Пак Хен Гю. Однако собрать достаточно улик против него не удаётся.

В отчаянии Со Тхэ Юн решает взять дело в свои руки. Но результаты ДНК-теста, поступившие из Америки, полностью снимают все подозрения с Пак Хен Гю. Дело заходит в тупик.

Кадр из фильма «Воспоминания об убийстве»

Финал

Через несколько лет Пак Ду Ман оставляет службу в полиции. Однажды он оказывается на месте убийства, где когда‑то все начиналось. Местная девочка рассказывает ему, что недавно здесь появлялся незнакомец. Мужчина сказал, что пришёл вспомнить былое.

Пак смотрит в камеру. В его глазах читается и страх, и чувство собственного бессилия. Лицо предполагаемого преступника в кадр не попадает. Так режиссёр оставляет зло не наказанным.

Эта финальная сцена со временем обрела ещё большую силу. Настоящего убийцу удалось установить только через шестнадцать лет после выхода фильма. Выяснилось, что в те годы поймать маньяка не позволила неэффективность правоохранительной системы.

Фото: Кадры из фильма «Воспоминания об убийстве» (2003)
Светлана Левкина
