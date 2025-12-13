Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этих жутких монстров в «Фоллауте» ждали все фанаты игр: вот кого встретят Люси и Гуль

Этих жутких монстров в «Фоллауте» ждали все фанаты игр: вот кого встретят Люси и Гуль

13 декабря 2025 21:02
Кадр из сериала «Фоллаут»

Намек на их появление возник еще в конце 1 сезона.

Второй сезон сериала «Фоллаут» готовится порадовать фанатов появлением особых персонажей. На просторах пустоши дебютирует один из самых культовых монстров франшизы.

Учитывая финал первого сезона, именно героям Люси и Гулю, скорее всего, предстоит лицом к лицу встретиться с этим чудовищем.

Коготь смерти в сериале «Фоллаут»

Шоураннеры сериала ещё в 2024 году делились планами показать во втором сезоне одних из самых легендарных существ вселенной — Когтей смерти. Теперь они получили официальное подтверждение.

В интервью исполнительный продюсер Тодд Говард прямо заявил, что эти жуткие мутанты точно появятся в новых сериях. По словам Говарда, монстры могли засветиться и в первом сезоне, но создатели сознательно отложили их введение.

Они решили, что дебют столь важных и опасных существ требует особого подхода, а первый сезон и без того был насыщен событиями.

Когти смерти — это похожие на рептилий мутанты, изначально созданные правительством США в качестве совершенного биологического оружия. После ядерной войны они сбежали из секретных лабораторий и стали хозяевами пустошей. Их появление обещает поднять уровень опасности во втором сезоне.

Кадр из сериала «Фоллаут»

Сериал «Фоллаут»

Финальные кадры первого сезона «Фоллаута» задали вектор для нового большого приключения. Люси Маклин, покинувшая своё безопасное Убежище 33, и бессмертный гуль Купер Ховард отправляются в опасный путь в Нью-Вегас.

Их цель — найти отца Люси, Хэнка, чья судьба тесно переплетена с корпорацией «Волт-Тек», одной из главных виновниц ядерного апокалипсиса.

Зловещий намёк на будущее был спрятан в самом конце: среди бескрайних песков пустоши зрители заметили характерный череп. Для всех фанатов игр это был однозначный знак — череп принадлежал Когтю смерти, самому опасному мутанту во вселенной.

Второй сезон, который стартует на Amazon Prime Video уже 17 декабря, обещает раскрыть эту угрозу в полной мере.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему обычные крышки стали валютой Пустоши.

Фото: Кадры из сериала «Фоллаут»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Вместо Гуля и пустоши — радиоактивная тайга и браконьеры: «Вегетацию» неслучайно уже назвали российским «Фоллаутом» Вместо Гуля и пустоши — радиоактивная тайга и браконьеры: «Вегетацию» неслучайно уже назвали российским «Фоллаутом» Читать дальше 11 декабря 2025
Сериал, где конец света — это радость: «Из многих» готовится к финалу на Apple TV — точные даты выхода 2-х последних эпизодов Сериал, где конец света — это радость: «Из многих» готовится к финалу на Apple TV — точные даты выхода 2-х последних эпизодов Читать дальше 13 декабря 2025
776 837 просмотров за 18 часов: HBO показал тизеры «Эйфории», «Дома дракона», «Фонарей» и не только — в 2026 будет жарко (видео) 776 837 просмотров за 18 часов: HBO показал тизеры «Эйфории», «Дома дракона», «Фонарей» и не только — в 2026 будет жарко (видео) Читать дальше 13 декабря 2025
Ребёнок высидит? Не устанет в кино? Сколько точно длится в минутах «Три кота. Путешествие во времени» Ребёнок высидит? Не устанет в кино? Сколько точно длится в минутах «Три кота. Путешествие во времени» Читать дальше 13 декабря 2025
«Очень странные дела» точно станет сериалом года, только премий ему не видать: кинокритик объяснила, почему хит проигнорировали на «Золотом глобусе» «Очень странные дела» точно станет сериалом года, только премий ему не видать: кинокритик объяснила, почему хит проигнорировали на «Золотом глобусе» Читать дальше 11 декабря 2025
«Андор» мог бы иметь 4 сезона, но от этой мечты пришлось отказаться: может, будет хотя бы третий? Вот что говорит шоураннер «Андор» мог бы иметь 4 сезона, но от этой мечты пришлось отказаться: может, будет хотя бы третий? Вот что говорит шоураннер Читать дальше 11 декабря 2025
Из простого мультика для детей — в новогоднюю семейную традицию: в чем секрет франшизы «Три богатыря», которой уже 21 год Из простого мультика для детей — в новогоднюю семейную традицию: в чем секрет франшизы «Три богатыря», которой уже 21 год Читать дальше 11 декабря 2025
Вам не кажется, что Пеннивайз кое-кого напоминает? Вот откуда Стивен Кинг взял имя и образ своего жуткого клоуна Вам не кажется, что Пеннивайз кое-кого напоминает? Вот откуда Стивен Кинг взял имя и образ своего жуткого клоуна Читать дальше 10 декабря 2025
2 сезон «Больницы Питт» стартует под оливье, но финала придется ждать несколько месяцев: продолжение хита HBO будет напряженным 2 сезон «Больницы Питт» стартует под оливье, но финала придется ждать несколько месяцев: продолжение хита HBO будет напряженным Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше