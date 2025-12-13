Этих жутких монстров в «Фоллауте» ждали все фанаты игр: вот кого встретят Люси и Гуль

Намек на их появление возник еще в конце 1 сезона.

Второй сезон сериала «Фоллаут» готовится порадовать фанатов появлением особых персонажей. На просторах пустоши дебютирует один из самых культовых монстров франшизы.

Учитывая финал первого сезона, именно героям Люси и Гулю, скорее всего, предстоит лицом к лицу встретиться с этим чудовищем.

Коготь смерти в сериале «Фоллаут»

Шоураннеры сериала ещё в 2024 году делились планами показать во втором сезоне одних из самых легендарных существ вселенной — Когтей смерти. Теперь они получили официальное подтверждение.

В интервью исполнительный продюсер Тодд Говард прямо заявил, что эти жуткие мутанты точно появятся в новых сериях. По словам Говарда, монстры могли засветиться и в первом сезоне, но создатели сознательно отложили их введение.

Они решили, что дебют столь важных и опасных существ требует особого подхода, а первый сезон и без того был насыщен событиями.

Когти смерти — это похожие на рептилий мутанты, изначально созданные правительством США в качестве совершенного биологического оружия. После ядерной войны они сбежали из секретных лабораторий и стали хозяевами пустошей. Их появление обещает поднять уровень опасности во втором сезоне.

Сериал «Фоллаут»

Финальные кадры первого сезона «Фоллаута» задали вектор для нового большого приключения. Люси Маклин, покинувшая своё безопасное Убежище 33, и бессмертный гуль Купер Ховард отправляются в опасный путь в Нью-Вегас.

Их цель — найти отца Люси, Хэнка, чья судьба тесно переплетена с корпорацией «Волт-Тек», одной из главных виновниц ядерного апокалипсиса.

Зловещий намёк на будущее был спрятан в самом конце: среди бескрайних песков пустоши зрители заметили характерный череп. Для всех фанатов игр это был однозначный знак — череп принадлежал Когтю смерти, самому опасному мутанту во вселенной.

Второй сезон, который стартует на Amazon Prime Video уже 17 декабря, обещает раскрыть эту угрозу в полной мере.

