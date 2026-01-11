Догадаетесь, как изначально должны были называться советские фильмы? Мы были удивлены (тест)

Популярные ленты могли выйти в прокат именно так.

Советское кино, такое знакомое и любимое, могло бы быть совершенно другим. Многие сценарии на этапе обсуждения и утверждения претерпевали удивительные метаморфозы. Порой от первоначального замысла оставалась лишь тонкий намек.

Названия картин — отдельная история. Тот вариант, под которым фильм вошёл в историю, часто был далеко не первым. Изначальные наименования порой звучали настолько иначе, что сегодня сложно даже представить их на афише. Редакторы и худсоветы работали не покладая рук, смягчая острые углы, смещая акценты и предлагая новые трактовки.

Давайте проверим, сможете ли вы угадать первоначальные названия культовых советских фильмов в нашем тесте.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал догадаться о названиях 6 советских фильмов только по одному кадру с арбузом.