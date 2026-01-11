Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Догадаетесь, как изначально должны были называться советские фильмы? Мы были удивлены (тест)

Догадаетесь, как изначально должны были называться советские фильмы? Мы были удивлены (тест)

11 января 2026 10:23
Кадры из фильмов «Белое солнце пустыни», «Не может быть!», «Здравствуйте, я ваша тётя!»

Популярные ленты могли выйти в прокат именно так.  

Советское кино, такое знакомое и любимое, могло бы быть совершенно другим. Многие сценарии на этапе обсуждения и утверждения претерпевали удивительные метаморфозы. Порой от первоначального замысла оставалась лишь тонкий намек.

Названия картин — отдельная история. Тот вариант, под которым фильм вошёл в историю, часто был далеко не первым. Изначальные наименования порой звучали настолько иначе, что сегодня сложно даже представить их на афише. Редакторы и худсоветы работали не покладая рук, смягчая острые углы, смещая акценты и предлагая новые трактовки.

Давайте проверим, сможете ли вы угадать первоначальные названия культовых советских фильмов в нашем тесте.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал догадаться о названиях 6 советских фильмов только по одному кадру с арбузом.

Фото: Кадры из фильмов «Белое солнце пустыни» (1970), «Не может быть!» (1975), «Здравствуйте, я ваша тётя!» (1975)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Угадайте фильмы СССР только по одному зимнему кадру: 6 вопросов о морозных картинах с самым теплым настроением (тест) Угадайте фильмы СССР только по одному зимнему кадру: 6 вопросов о морозных картинах с самым теплым настроением (тест) Читать дальше 8 января 2026
Таким, как Таня Зайцева, вход теперь запрещен: сколько стоит номер в том самом отеле из «Интердевочки» Таким, как Таня Зайцева, вход теперь запрещен: сколько стоит номер в том самом отеле из «Интердевочки» Читать дальше 11 января 2026
Оказалось, Данелия готовил для «Афони» несколько финалов: выбирал между безысходной драмой и душевной комедией Оказалось, Данелия готовил для «Афони» несколько финалов: выбирал между безысходной драмой и душевной комедией Читать дальше 11 января 2026
«Понимаешь, на что замахнулся?»: Муратова до последнего не хотели брать в «Джентльменов удачи» – советская цензура рвала и метала «Понимаешь, на что замахнулся?»: Муратова до последнего не хотели брать в «Джентльменов удачи» – советская цензура рвала и метала Читать дальше 9 января 2026
«Иван Васильевич: назад в будущее»: американцы увидели культовую комедию раньше, чем зрители в СССР, и разнесли ее в пух и прах «Иван Васильевич: назад в будущее»: американцы увидели культовую комедию раньше, чем зрители в СССР, и разнесли ее в пух и прах Читать дальше 9 января 2026
Надо, Федя, надо!»: тест со звездочкой для тех, кто вырос на советском кино, а не на модных стримингах Netflix, HBO или Apple Надо, Федя, надо!»: тест со звездочкой для тех, кто вырос на советском кино, а не на модных стримингах Netflix, HBO или Apple Читать дальше 9 января 2026
Гречка, бесплатные обеды и тяжелый труд: что в «Девчатах» понимают только те, кто жил в СССР (зумеры точно не в теме) Гречка, бесплатные обеды и тяжелый труд: что в «Девчатах» понимают только те, кто жил в СССР (зумеры точно не в теме) Читать дальше 9 января 2026
Все знают «Морозко» Роу, но версия 1924 года Желябужского пугает до дрожи: вот что 100 лет назад показывали детям — похлеще любого хоррора Все знают «Морозко» Роу, но версия 1924 года Желябужского пугает до дрожи: вот что 100 лет назад показывали детям — похлеще любого хоррора Читать дальше 8 января 2026
Фильм знает вся страна, а эту сцену не видел никто: исчезнувший эпизод «Любви и голубей» — смотрим сон Кузякина вместе Фильм знает вся страна, а эту сцену не видел никто: исчезнувший эпизод «Любви и голубей» — смотрим сон Кузякина вместе Читать дальше 8 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше