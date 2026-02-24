Меню
Этих 3 персонажей из аниме любят за то, что они подкаблучники и терпилы: в списке есть и герой из «Атаки титанов»

24 февраля 2026 15:00
Кадр из сериала «Атака титанов»

Именно их мягкость привлекает зрителей.

В мире аниме есть особый тип персонажей — те, кто ставит чужие интересы выше собственных. Иногда это выглядит благородно, иногда тревожно, но зрители раз за разом попадаются на этот крючок. Я выбрала троих героев, которые слишком стараются для других — и именно поэтому их невозможно не любить.

Санджи — рыцарь, который теряет голову при виде дам

Кадр из сериала «Ван Пис»

Санджи из «Ван Пис» — ходячая катастрофа, когда рядом появляется красивая женщина. В обычной жизни он хладнокровный боец и блестящий повар, но стоит на горизонте появиться Нами или Робин — и всё, здравый смысл уходит в отпуск.

Он готов готовить лучшие блюда, бросаться на помощь и вообще жить по принципу «всё ради прекрасных дам». Это, конечно, часто играет с ним злую шутку и превращается в комедийный аттракцион.

Деку — герой, который забывает о себе

Кадр из сериала «Моя геройская академия»

Изуку Мидория из «Моей геройской академии» — классический пример человека, который заходит в самоотдаче слишком далеко. Для него быть героем — значит спасать других любой ценой, даже если цена — собственное здоровье.

Деку снова и снова ломает себя ради победы, идёт на риск, который пугает даже его союзников. И чем дальше развивается история, тем тревожнее выглядит эта готовность к самопожертвованию.

Армин — стратег с болезненной самооценкой

В «Атаке титанов» Армин долго чувствует себя самым слабым звеном команды. Пока Эрен и Микаса бросаются в бой, он сомневается, переживает и постоянно готов пожертвовать собой ради друзей.

Его стремление быть полезным иногда граничит с самообесцениванием. Армин слишком легко ставит свою жизнь на кон, потому что искренне считает себя менее ценным бойцом.

И всё же именно он снова и снова спасает ситуацию благодаря уму и эмпатии. Зрители любят Армина не за силу, а за хрупкость — и за то, как он медленно учится верить в себя.

Фото: Кадр из сериала «Атака титанов»
Анастасия Луковникова
