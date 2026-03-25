Эти вафли из брокколи обожают даже дети: вкусный и полезный завтрак от «Трех котов»

Иногда перед родителями встаёт непростая задача: накормить детей не только вкусно, но и полезно. И тогда на помощь приходят идеи из любимых мультфильмов.

Яркие образы, знакомые персонажи и необычная подача способны превратить обычный приём пищи в увлекательное приключение. Ребёнок тогда с гораздо большим энтузиазмом попробует полезное блюдо. И тут как нельзя кстати придутся вафли из брокколи от «Трех котов».

Ингредиенты

Брокколи 300 граммов, 2 яйца, 80-100 граммов тертого сыра, 3-4 столовых ложки муки, 2 столовые ложки сметаны или йогурта, половина чайной ложки разрыхлителя, перец и соль по вкусу.

Рецепт

Брокколи отварите в течение 3–4 минут либо обработайте на пару, после чего мелко порубите ножом или пробейте блендером. В отдельной ёмкости соедините подготовленные соцветия, яйца, тёртый сыр и сметану.

Добавьте муку, разрыхлитель, соль и доведите смесь до однородного густого состояния. Вафельницу заранее разогрейте и слегка смажьте маслом.

Выложите тесто в прибор и выпекайте по 5 минут, пока не появится румяная корочка. Готовые вафли подавайте со сметаной, натуральным йогуртом или нарезкой из свежих овощей.