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Киноафиша Статьи 3 российских сериала стали лучшими в 2026 году по версии Кинопоиска: тут и мрачный детектив, и криминал с рейтингом 7,9

3 российских сериала стали лучшими в 2026 году по версии Кинопоиска: тут и мрачный детектив, и криминал с рейтингом 7,9

20 июля 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Встать на ноги», «Первая ракетка»

Выбрали самые интересные новинки этого года.

В первой половине 2026 года вышло немало российских сериалов, но лишь немногие смогли получить действительно высокие оценки зрителей. Если верить рейтингу Кинопоиска, сразу три проекта разделили первое место среди новинок, набрав по 7,9 балла. И каждый из них предлагает совершенно разную историю.

От спортивной драмы до мрачного детектива и криминальной истории — выбрать есть из чего.

«Встать на ноги» — сильная история о втором шансе

Главный герой выходит из тюрьмы спустя двадцать лет и пытается начать жизнь заново. Но прошлое не спешит отпускать его, а впереди ждет неожиданная встреча со взрослой дочерью, которая совсем не рада появлению отца.

Создатели сделали ставку не на криминальные разборки, а на сложные отношения между героями. Благодаря этому сериал получился одновременно жестким и очень эмоциональным.

«Фишер» снова доказывает, почему это один из лучших российских детективов

Кадр из сериала «Фишер»

Новый сезон переносит зрителей в Алтайский край, где расследование очередного убийства постепенно раскрывает мрачные тайны небольшого города.

«Фишер» по-прежнему берет атмосферой, напряжением и запутанной историей. Авторы не пытаются удивить зрителей бесконечными сюжетными поворотами, а делают ставку на психологию персонажей и ощущение тревоги, которое не отпускает до самого финала.

«Первая ракетка» — спортивная драма с неожиданным сюжетом

Главная героиня мечтает стать профессиональной теннисисткой, но у семьи нет возможности оплачивать ее карьеру. Тогда девушка начинает участвовать в нелегальных матчах, где ее замечает бывший профессиональный спортсмен.

История получилась не только о большом спорте, но и о борьбе за мечту, доверии и поиске своего места в жизни. Именно поэтому сериал понравится даже тем, кто обычно далек от тенниса.

Три разных истории, объединенные высоким рейтингом

Все три проекта получили 7,9 балла на Кинопоиске и стали самыми высокооцененными российскими сериалами первой половины 2026 года среди участников этой подборки. Если хочется посмотреть что-то новое, но не тратить время на проходные премьеры, именно с этих сериалов стоит начать.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.

Фото: Кадр из сериала «Встать на ноги», «Первая ракетка»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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