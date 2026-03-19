Эти три фильма про Хищника зрители пересматривают чаще всего: Collider составил рейтинг, с которым невозможно спорить

Премьера «Хищника» в 1987 году осталась для многих почти незамеченной — в России лента добралась до зрителей чуть позже через видеосалоны. Мало кто тогда осознавал, что фантастический боевик с Арнольдом Шварценеггером на самом деле меняет жанр.

То, что начиналось как типичный экшен с мускулистыми героями, к финалу превращалось в напряжённый триллер о выживании в условиях космической угрозы.

С тех пор прошло почти сорок лет. У «Хищника» выросла большая и запутанная «семья»: сиквелы, приквелы, кроссоверы и анимация. Франшизу бросало то вверх, то вниз, как на американских горках. Но даже в самых слабых частях оставалось что‑то живое, и у каждой находились свои защитники. Специалисты Collider проанализировали зрительские предпочтения и назвали три самые популярные части.

3. «Хищник: Убийца убийц» (2025)

Анимационный проект вышел сразу на стриминге и оказался не просто развлечением по мотивам, а полноценным прорывом. Четыре новеллы охватывают разные эпохи: феодальную Японию, Вторую мировую, Дикий Запад и планету самих хищников. В каждой — своя схватка и своя атмосфера.

Особенно выделили сегмент «Меч» про самураев. Там анимация позволила выстроить бои так, что живым актёрам и постановщикам остаётся только завидовать. Проект доказал: чтобы» Хищник» работал, не нужны огромные бюджеты и звёздные имена — достаточно правильного подхода и уважения к исходному материалу.

2. «Чужой против Хищника» (2004)

У этого фильма особая фанатская любовь, хотя объективных причин для неё, кажется, немного. Пол У. С. Андерсон собрал в Антарктиде группу исследователей, запер их в древней пирамиде и устроил схватку между самыми известными монстрами двух вселенных. Да, из‑за подросткового рейтинга лента лишилась обилия крови, а герои напоминали картонных.

Но это было ровно то, чего ждали с намёка в «Хищнике 2». Увидеть, как Чужие и Хищники сходятся в бою внутри храма ацтеков, — мечта фанатов, воплощённая на экране.

1. «Хищник» (1987)

На первом месте, и это никого не удивляет, оригинальный «Хищник» 1987 года. Отряд спецназа отправляют в джунгли Южной Америки освобождать заложников. Но операция оборачивается кошмаром: бойцы сами превращаются в дичь. На них охотится невидимый противник с технологиями не с Земли.

«Хищник» стал культовым благодаря стечению обстоятельств: удачному сюжету, сильному актёрскому составу, реакции публики и заметному следу в культуре.