Эти три фильма про Хищника зрители пересматривают чаще всего: Collider составил рейтинг, с которым невозможно спорить

Эти три фильма про Хищника зрители пересматривают чаще всего: Collider составил рейтинг, с которым невозможно спорить

19 марта 2026 17:09
Кадры из фильмов «Хищник: Убийца убийц», «Чужой против Хищника», «Хищник»

Ленты распределились в списке особенным образом.  

Премьера «Хищника» в 1987 году осталась для многих почти незамеченной — в России лента добралась до зрителей чуть позже через видеосалоны. Мало кто тогда осознавал, что фантастический боевик с Арнольдом Шварценеггером на самом деле меняет жанр.

То, что начиналось как типичный экшен с мускулистыми героями, к финалу превращалось в напряжённый триллер о выживании в условиях космической угрозы.

С тех пор прошло почти сорок лет. У «Хищника» выросла большая и запутанная «семья»: сиквелы, приквелы, кроссоверы и анимация. Франшизу бросало то вверх, то вниз, как на американских горках. Но даже в самых слабых частях оставалось что‑то живое, и у каждой находились свои защитники. Специалисты Collider проанализировали зрительские предпочтения и назвали три самые популярные части.

3. «Хищник: Убийца убийц» (2025)

Анимационный проект вышел сразу на стриминге и оказался не просто развлечением по мотивам, а полноценным прорывом. Четыре новеллы охватывают разные эпохи: феодальную Японию, Вторую мировую, Дикий Запад и планету самих хищников. В каждой — своя схватка и своя атмосфера.

Особенно выделили сегмент «Меч» про самураев. Там анимация позволила выстроить бои так, что живым актёрам и постановщикам остаётся только завидовать. Проект доказал: чтобы» Хищник» работал, не нужны огромные бюджеты и звёздные имена — достаточно правильного подхода и уважения к исходному материалу.

Кадр из фильма «Хищник: Убийца убийц» (2025)

2. «Чужой против Хищника» (2004)

У этого фильма особая фанатская любовь, хотя объективных причин для неё, кажется, немного. Пол У. С. Андерсон собрал в Антарктиде группу исследователей, запер их в древней пирамиде и устроил схватку между самыми известными монстрами двух вселенных. Да, из‑за подросткового рейтинга лента лишилась обилия крови, а герои напоминали картонных.

Но это было ровно то, чего ждали с намёка в «Хищнике 2». Увидеть, как Чужие и Хищники сходятся в бою внутри храма ацтеков, — мечта фанатов, воплощённая на экране.

Кадр из фильма «Чужой против Хищника» (2004)

1. «Хищник» (1987)

На первом месте, и это никого не удивляет, оригинальный «Хищник» 1987 года. Отряд спецназа отправляют в джунгли Южной Америки освобождать заложников. Но операция оборачивается кошмаром: бойцы сами превращаются в дичь. На них охотится невидимый противник с технологиями не с Земли.

«Хищник» стал культовым благодаря стечению обстоятельств: удачному сюжету, сильному актёрскому составу, реакции публики и заметному следу в культуре.

Кадр из фильма «Хищник» (1987)
Фото: Кадры из фильмов «Хищник: Убийца убийц» (2025), «Чужой против Хищника» (2004), «Хищник» (1987)
Светлана Левкина
«Дюна» Линча провалилась только по 3 причинам: и №1 — сам режиссер «Дюна» Линча провалилась только по 3 причинам: и №1 — сам режиссер Читать дальше 19 марта 2026
Спилберг спрятал в своей новинке 2026 года сиквел хита из прошлого? Фанаты разгадали секрет режиссера Спилберг спрятал в своей новинке 2026 года сиквел хита из прошлого? Фанаты разгадали секрет режиссера Читать дальше 19 марта 2026
Самый популярный фильм Netflix в 2026 году: этот свежий боевик сравнивают с «Хищником» не зря — уже 83 млн просмотров Самый популярный фильм Netflix в 2026 году: этот свежий боевик сравнивают с «Хищником» не зря — уже 83 млн просмотров Читать дальше 19 марта 2026
Как Шаи‑Хулуды стали такими огромными: в «Дюне» Вильнева об этом не сказали Как Шаи‑Хулуды стали такими огромными: в «Дюне» Вильнева об этом не сказали Читать дальше 18 марта 2026
Этого во «Властелине колец» не сказали: так где же жил Гэндальф, когда не собирал хоббитов в походы Этого во «Властелине колец» не сказали: так где же жил Гэндальф, когда не собирал хоббитов в походы Читать дальше 17 марта 2026
Эта минутная сцена в «Пиратах Карибского моря» стоила как весь «Парк Юрского периода»: один раз увидели — и забыть невозможно Эта минутная сцена в «Пиратах Карибского моря» стоила как весь «Парк Юрского периода»: один раз увидели — и забыть невозможно Читать дальше 16 марта 2026
Он — настоящее зло, у него лапки: как котик едва не стал главным злодеем «Властелина колец» Он — настоящее зло, у него лапки: как котик едва не стал главным злодеем «Властелина колец» Читать дальше 16 марта 2026
Стивен Кинг и Тарантино признавались в любви к этому ужастику: а зрители даже 6,0 баллов ему пожалели Стивен Кинг и Тарантино признавались в любви к этому ужастику: а зрители даже 6,0 баллов ему пожалели Читать дальше 16 марта 2026
Толкин мог бы и лучше постараться: почему имена Саурона и Сарумана во «Властелине колец» звучат так похоже Толкин мог бы и лучше постараться: почему имена Саурона и Сарумана во «Властелине колец» звучат так похоже Читать дальше 16 марта 2026
