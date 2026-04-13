Эти скандальные сцены вырезали из «Москвы слезам не верит»: вот где главные героини на самом деле искали мужей

13 апреля 2026 07:58
Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Цензорам такие эпизоды не понравились.

Легендарная картина Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» давно пополнила золотой фонд советского кино. Интерес к ленте далеко перешагнул границы СССР.

Однако мало кто знает, что зрителям показали лишь урезанный вариант шедевра. Первоначальная версия монтажа была длиннее финальной на целый час — именно столько материала отправилось «на полку» по требованию цензуры.

Сцены в посольстве

По изначальной задумке Меньшова, знакомство главных героинь со столичной элитой должно было выглядеть иначе. В оригинале Катерина и Людмила попадали не на кинофестиваль, а на закрытый дипломатический приём в посольстве Аргентины — событие по тем временам исключительного уровня.

Люда, чей характер изначально прописывался более корыстным и целеустремлённым, с огромным трудом раздобывала заветные приглашения. Её задачей было не просто развлечься: героиня целенаправленно высматривала выгодные контакты и потенциальных мужей из дипломатической среды.

Цензурный комитет наотрез забраковал этот эпизод. Чиновников возмутила сама мысль о демонстрации «буржуазной роскоши». Творческой группе пришлось в экстренном порядке переписывать сценарий. Так на свет появилась сцена с кинофестивалем, где героини сталкиваются не с дипломатами, а с творческой интеллигенцией.

Образ Гурина

Самые серьёзные изменения в процессе работы коснулись персонажа Сергея Гурина. Исходный сценарий содержал важный эпизод, раскрывающий спортивную карьеру героя, — эффектный хоккейный матч во Дворце спорта, где его дар проявлялся в полной мере.

Эта сцена не только показывала профессиональные успехи Гурина, но и демонстрировала, что в начале отношений супруги действительно переживали счастливые моменты.

Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Особенно показательным стало цензурное вмешательство в финал с участием хоккеиста. По задумке Меньшова, Гурин должен был появиться на даче перед Людмилой в совершенно другом виде: пьяный, вместе с сомнительным приятелем, с очередной просьбой одолжить денег. Такой поворот подчеркнул бы полный моральный упадок бывшего спортсмена.

Но цензоры сочли подобную трактовку образа советского атлета недопустимой. Меньшову пришлось полностью переснять эпизод. В итоге зрители увидели приукрашенную версию Гурина — трезвого, в строгом костюме, пришедшего попрощаться.

Фото: Кадры из фильма «Москва слезам не верит»
Светлана Левкина
